Αεροδιακομιδή γιατρού από την Αθήνα στη Μυτιλήνη προκειμένου να σωθεί 41χρονος Μυτιληνιός που είχε υποστεί ανακοπή και κινδύνευε η ζωή του, αντί της συνήθους αεροδιακομιδής του ασθενούς στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε σήμερα με πτήση αεροπλάνου του ΕΚΑΒ.

Ο 41χρονος είχε υποστεί σοβαρό έμφραγμα μυοκαρδίου και εξαιτίας αυτού καρδιακή ανακοπή. Τον επανέφεραν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου διακομίσθηκε, κρίθηκε όμως από την ομάδα των γιατρών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου υπό τον γιατρό καρδιολόγο Παναγιώτη Ανδρόνικο ότι δεν θα μπορούσε να υποστεί την ταλαιπωρία της αεροδιακομιδής στην Αθήνα. Έτσι επιλέχθηκε να μεταφερθεί με πτήση του ΕΚΑΒ στη Μυτιλήνη ο επεμβατικός καρδιολόγος αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, Αναστάσιος Μίλκας που υπηρετεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας και μετακινείται συνέχεια για να πραγματοποιεί τις επεμβάσεις στη Μυτιλήνη.

Ασθενής διακομίζεται με αεροπλάνο εξοπλισμένο με ιατρικά μηχανήματα κατά τη διάρκεια επείγουσας μεταφοράς.

Καθ’ οδόν προς τη Μυτιλήνη μεταφέροντας τον γιατρό, το πλήρωμα του αεροπλάνου του ΕΚΑΒ ενημερώθηκε ότι έπρεπε να περάσει από τη Σαντορίνη για να παραλάβει 49χρονο Αιγύπτιο εργάτη στο νησί που είχε υποστεί οξύ και εκτεταμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο Αιγύπτιος μεταφέρθηκε και αυτός στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Εκεί τόσο σε αυτόν όσο και στον 41χρονο Μυτιληνιό πραγματοποιήθηκαν αγγειοπλαστικές επεμβάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες στις 5 το απόγευμα, όταν και αυτές ολοκληρώθηκαν, έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και νοσηλεύονται στη Μονάδα Εμφραγμάτων όπου και παρακολουθούνται.

Στις επεμβάσεις που τόσο αυτές όσο και οι πολλές σωτήριες εκατοντάδες άλλες έχουν πραγματοποιηθεί στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Μυτιλήνης μετατρέποντας το ακριτικό ίδρυμα σε πραγματικό δώρο ζωής στο Αρχιπέλαγος, συμμετείχαν εκτός του κ. Μίλκα οι καρδιολόγοι γιατροί Βασίλης Κικίλιας και Παναγιώτης Ανδρόνικος, οι τεχνολόγοι Ιγνάτης Ιντζιρτζής και Γιώργος Κουδουνάς και ο Σπύρος Πατσέλης προϊστάμενος του Εργαστηρίου.

Ας σημειωθεί ότι ο κ. Μίλκας μετακινείται συνεχώς από την Αθήνα και το Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας όπου υπηρετεί συνδράμοντας το έργο των γιατρών στο νησί. Μέχρι στιγμής δε, έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 190 τέτοια ταξίδια μετ’ επιστροφής!

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

