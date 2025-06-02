Ένα νέο φάρμακο, σύμφωνα με τις πρώτες δοκιμές, δείχνει πως μπορεί να σταματήσει ορισμένους όγκους καρκίνου του μαστού από το να χρησιμοποιούν ορμόνες για να αναπτυχθούν.

Η κλινική δοκιμή Serena-6, διεξήχθη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο στο Λονδίνο, δείχνει ότι η χρήση του camizestrant μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να καθυστερήσει τη χημειοθεραπεία.

Σύμφωνα με το Cancer Research UK και όπως αναφέρει το Sky News, το φάρμακο εμποδίζει το οιστρογόνο να εισέλθει στο καρκινικό κύτταρο του μαστού, γεγονός που οι ερευνητές ελπίζουν ότι μπορεί στη συνέχεια να σταματήσει ή να επιβραδύνει την ανάπτυξη του καρκίνου.

Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού που έλαβαν το φάρμακο στη δοκιμή μείωσαν τις πιθανότητες εξέλιξης της νόσου κατά 52% σε σύγκριση με τις γνωστές θεραπείες.

Ο καθηγητής Κρίστιαν Χελίν, διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα «αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από ένα κλινικό ορόσημο. Αντιπροσωπεύουν μια μετασχηματιστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ιατρική ακριβείας».

Ο ερευνητής καθηγητής Νικ Τέρνερ χαρακτήρισε επίσης την ανάπτυξη του φαρμάκου ως «κομβική στιγμή στη φροντίδα του καρκίνου του μαστού».

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από την AstraZeneca, εξέτασε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς και αρνητικός στον δείκτη HER2. Πρόκειται για τύπο καρκίνο που εμφανίζει περίπου το 70% των ασθενών.

Περισσότερες από 3.000 ασθενείς από 23 χώρες έλαβαν μέρος στην τρίτη φάση της δοκιμής, κατά την οποία οι γιατροί μέσω εξετάσεων αίματος ανίχνευσαν αλλαγές στο DNA του καρκίνου, ώστε να δουν ποιες θεραπείες ήταν αναποτελεσματικές.

Για όσους έλαβαν το camizestrant, ο καρκίνος τους σταθεροποιήθηκε για περίπου 16 μήνες κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με περίπου 9 μήνες που δίνουν άλλες θεραπείες.

Ωστόσο, το 1% των ασθενών που έλαβαν το νέο φάρμακο σταμάτησε να το παίρνει λόγω παρενεργειών.

Περαιτέρω αποτελέσματα από τη δοκιμή Serena-6 θα παρουσιαστούν στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο την Κυριακή.

Πρόκειται επίσης για την πρώτη παγκόσμια μελέτη που έδειξε ότι η χρήση εξετάσεων αίματος για την ανεύρεση πρώιμων ενδείξεων αντίστασης του καρκίνου στη θεραπεία βοηθά τους ασθενείς.

Η Δρ. Κάθριν Έλιοτ, διευθύντρια έρευνας στο Cancer Research UK, επαίνεσε την ανακάλυψη ως ένα «σαφές παράδειγμα του πώς οι εξετάσεις αίματος αρχίζουν να μεταμορφώνουν τη θεραπεία του καρκίνου».

«Με την παρακολούθηση μικροσκοπικών ιχνών DNA όγκου στο αίμα, οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια ανθεκτικότητας στη θεραπεία και να αλλάξουν την αγωγή πριν ο καρκίνος προλάβει να αναπτυχθεί», πρόσθεσε.

«Δείχνει πώς το κυκλοφορούν DNA όγκου (ctDNA) θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να λαμβάνουν πιο έξυπνες και έγκαιρες αποφάσεις για τη θεραπεία. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να γίνει ένα σημαντικό μέρος της εξατομικευμένης φροντίδας για άτομα με προχωρημένο καρκίνο του μαστού», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

