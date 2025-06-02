Η κατανάλωση μικροσκοπικών πλαστικών σωματιδίων μέσω τροφίμων και ποτών μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό της γλυκόζης και να βλάψει όργανα όπως το ήπαρ. Τα ευρήματα της μελέτης, που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής «Nutrition 2025» στο Ορλάντο, εγείρουν ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους των μικροπλαστικών για την υγεία των ανθρώπων.

Καθώς το πλαστικό διασπάται, σχηματίζει μικροσωματίδια (κάτω των 5 mm) και νανοσωματίδια (κάτω των 100 nm), τα οποία μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και να καταλήξουν σε τρόφιμα που καταναλώνουν οι άνθρωποι. Μελέτες εκτιμούν ότι ένα άτομο μπορεί να καταναλώνει περίπου 40.000 έως 50.000 μικροπλαστικά σωματίδια ετησίως μέσω τροφίμων και ποτών, με κάποιες να εκτιμούν ότι η έκθεση μπορεί να φτάσει τα 10 εκατομμύρια σωματίδια ετησίως.

Η μελέτη

Στη συγκεκριμένη μελέτη οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην έκθεση μέσω κατανάλωσης από το στόμα. Έδωσαν σε αρσενικά ποντίκια ηλικίας δώδεκα εβδομάδων μια τυπική διατροφή τρωκτικών με καθημερινή δόση από το στόμα νανοπλαστικών πολυστυρενίου. Το πολυστυρένιο είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πλαστικό που βρίσκεται συνήθως σε συσκευασίες τροφίμων και προϊόντα. Οι ερευνητές επέλεξαν μια ημερήσια δόση νανοσωματιδίων 60 mg ανά κιλό σωματικού βάρους, με βάση τα επίπεδα έκθεσης του ανθρώπου και με βάση προηγούμενες μελέτες σε ποντίκια που έδειξαν επιπτώσεις στην υγεία σε παρόμοιες ποσότητες.

Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε πολυστυρένιο, τα ποντίκια που κατανάλωναν νανοπλαστικά εμφάνισαν συστηματική δυσανεξία στη γλυκόζη και αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT), η οποία υποδηλώνει ηπατική βλάβη.

Επίσης, στα ποντίκια που κατανάλωναν πολυστυρένιο, οι ερευνητές παρατήρησαν αύξηση της διαπερατότητας του εντέρου και αυξημένα επίπεδα ενδοτοξίνης, που συμβάλλουν στην ηπατική δυσλειτουργία.

«Τα ευρήματά μας δικαιολογούν περαιτέρω μελέτες για να βοηθήσουν στην ενημέρωση της πολιτικής γύρω από τα μικρο και νανοπλαστικά», επισημαίνει η Έιμι Πάρκχαρστ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις.

Οι ερευνητές συνεχίζουν να μελετούν τον αντίκτυπο των νανοπλαστικών σε άλλους ιστούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

