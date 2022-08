Ιταλός ταυτόχρονα θετικός στην ευλογιά των πιθήκων, σε COVID και HIV Υγεία 13:17, 25.08.2022 facebook

Ο ασθενής, ένας 36χρονος Ιταλός, εμφάνισε μια σειρά συμπτωμάτων - όπως κόπωση, πυρετό και πονόλαιμο - εννέα ημέρες μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι στην Ισπανία, όπου έκανε σεξ χωρίς προστασία.