Εξώδικο απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στη διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για την πρόσφατη αιφνιδιαστική του απόφαση σχετικά με την είσπραξη του clawback.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ, η απόφαση αυτή «ανατρέπει δραματικά τον οικονομικό προϋπολογισμό των παρόχων υγείας και οδηγεί ιατρεία, ιδιωτικές κλινικές, πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα και φυσιοθεραπεύτρια σε λουκέτο».

Αναλυτικότερα, το ΔΣ του ΙΣΑ, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, επικύρωσε τις αποφάσεις της συνέλευσης των παρόχων υγείας, τη 3η Οκτωβρίου 2024, για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και την εξάντληση όλων των νομικών μέσων στη διεκδίκηση για την κατάργηση του clawback και τη διαγραφή των οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΙΣΑ απέστειλε σήμερα στον ΕΟΠΥΥ επιστολή με θέμα «Αναστολή εφαρμογής της 208 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ», επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ζήτησε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να ενημερωθεί για την απόφαση της προείσπραξης clawback σε ποσοστό 65% εκάστου εκ των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2023, σταδιακά εντός εννέα μηνών, με χρόνο έναρξης την πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 και χρόνο λήξης τον Μάϊο του 2025, με αντίστοιχη παρακράτηση για έκαστο μήνα πληρωμής.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, «η απόφαση αυτή δεν υπάρχει στη Διαύγεια και ουδείς έχει πρόσβαση σε αυτή προκειμένου να λάβει γνώση του περιεχομένου και του νομικού και ουσιαστικού ερείσματός της».

Επιπλέον, ο ΙΣΑ ζήτησε από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, για λόγους διαφάνειας και ουσιαστικής ενημέρωσης των παρόχων, να του αποστείλει «άμεσα το πλήρες κείμενο των πρακτικών της απόφασης αυτής για την ενημέρωση των μελών του».

Ο ΙΣΑ κάνει λόγο για «αδιαφορία του ΕΟΠΥΥ», αναφέροντας ότι δεν απάντησε στο αίτημά του και καλεί τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματά του και χωρίς άλλη υπαίτια καθυστέρηση. Το ΔΣ του ΙΣΑ δηλώνει, δε, ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την προάσπιση των ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

