Η βλάβη στο εγκεφαλικό στέλεχος, που αποτελεί το «κέντρο ελέγχου» του εγκεφάλου, ως αποτέλεσμα της λοίμωξης από Covid-19 βρίσκεται πίσω από τις μακροχρόνιες σωματικές και ψυχιατρικές επιπτώσεις της ασθένειας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Brain.

Οι ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του Κέμπριτζ και της Οξφόρδης χρησιμοποίησαν μαγνητικούς τομογράφους εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης για να σαρώσουν τον εγκέφαλο 30 ατόμων, που είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο με σοβαρή λοίμωξη Covid-19 στις αρχές της πανδημίας και πριν από τη διάθεση των εμβολίων.

Τρισδιάστατες προβολές του εγκεφαλικού στελέχους υγιών συμμετεχόντων (πάνω) και ασθενών (κάτω). Credit: University of Cambridge

Όπως εντόπισαν, η λοίμωξη από Covid-19 δημιουργεί βλάβες στην περιοχή του εγκεφαλικού στελέχους που σχετίζεται με τη δύσπνοια, την κόπωση και το άγχος.

Το εγκεφαλικό στέλεχος συνδέει τον εγκέφαλο με τον νωτιαίο μυελό και είναι το κέντρο ελέγχου που ρυθμίζει πολλές βασικές ζωτικές λειτουργίες, όπως η αναπνοή, ο καρδιακός ρυθμός, ο πόνος και η αρτηριακή πίεση.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατανόηση και άλλων παθήσεων που σχετίζονται με τη φλεγμονή του εγκεφαλικού στελέχους, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και η άνοια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

