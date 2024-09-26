Αυξάνεται στα 200 εκατ. ευρώ η επιδότηση του επενδυτικού clawback για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με κοινή υπουργική απόφαση Θεοδωρικάκου - Γεωργιάδη - Πετραλιά.

Επιπλέον, θα καλυφθούν και τα 40 αιτήματα που κατατέθηκαν από φαρμακευτικές εταιρείες και αφορούν σε συμψηφισμό επιστροφών με δαπάνες κλινικών μελετών, δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη ή επενδυτικές δαπάνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.