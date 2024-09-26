Λογαριασμός
Αυξάνεται στα 200 εκατ. ευρώ η επιδότηση του επενδυτικού clawback για τις φαρμακευτικές εταιρείες

Θα καλυφθούν και τα 40 αιτήματα που κατατέθηκαν από φαρμακευτικές εταιρείες και αφορούν σε συμψηφισμό επιστροφών με δαπάνες κλινικών μελετών

φάρμακα

Αυξάνεται στα 200 εκατ. ευρώ η επιδότηση του επενδυτικού clawback για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με κοινή υπουργική απόφαση Θεοδωρικάκου - Γεωργιάδη - Πετραλιά.

Επιπλέον, θα καλυφθούν και τα 40 αιτήματα που κατατέθηκαν από φαρμακευτικές εταιρείες και αφορούν σε συμψηφισμό επιστροφών με δαπάνες κλινικών μελετών, δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη ή επενδυτικές δαπάνες.

