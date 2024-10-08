Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπέγραψε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου συμφωνία αξίας 20 εκατ. ευρώ με τη γαλλική βιοφαρμακευτική εταιρεία Fabentech. Η συμφωνία αυτή θα στηρίξει την ανάπτυξη από την εταιρεία και τη διάθεση στην αγορά φαρμακοθεραπευτικών μέσων ευρέος φάσματος για την καταπολέμηση των βιολογικών απειλών κατά της δημόσιας υγείας.

Η ανάλυση απειλών της HERA κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη της τεχνολογικής πλατφόρμας της Fabentech, η οποία βασίζεται στην παραγωγή θραυσμάτων πολυκλωνικών αντισωμάτων ευρέος φάσματος, τα οποία αναγνωρίζουν και εξουδετερώνουν παθογόνα και τοξίνες στο ανθρώπινο σώμα. Χάρη στις ολοκληρωμένες ικανότητές της στην έρευνα και ανάπτυξη και τη βιοπαραγωγή, η Fabentech στόχο έχει να αναπτύξει άμεσα και να παραγάγει νέες ανοσοθεραπείες, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία.

Η σημερινή συμφωνία είναι η πρώτη στο είδος της στο πλαίσιο της HERA Invest. Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί περισσότερες επενδύσεις σε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι επενδύσεις αυτές θα τονώσουν την καινοτομία για την αντιμετώπιση κορυφαίων υγειονομικών απειλών, όπως παθογόνων παραγόντων με υψηλό δυναμικό πανδημίας, ραδιολογικών, βιολογικών, χημικών και πυρηνικών (ΡΒΧΠ) απειλών ή της αντοχής στα αντιβιοτικά. Η εμβληματική πρωτοβουλία HERA Invest είναι μια συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα InvestEU, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EU4Health, σκοπός του οποίου είναι η προστασία των πολιτών από υγειονομικές απειλές.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η καινοτομία πρέπει να είναι στο προσκήνιο και στο επίκεντρο της αντίδρασής μας κατά των σοβαρών διασυνοριακών υγειονομικών απειλών. Η σημερινή πρώτη υπογεγραμμένη συμφωνία της HERA Invest ύψους 20 εκατ. ευρώ θα τονώσει την έρευνα και την ανάπτυξη σε θεραπευτικά μέσα ευρέος φάσματος για την καταπολέμηση ορισμένων από τις κορυφαίες υγειονομικές απειλές. Η HERA Invest εργάζεται για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές εταιρείες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε επαρκή δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την κλιμάκωση λύσεων αιχμής για την προστασία της υγείας των πολιτών. Πρόκειται για άλλη μία δράση στο πλαίσιο του βιομηχανικού πυλώνα της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.»

Το 2022 η HERA, από κοινού με τα κράτη μέλη, εντόπισε τρεις συγκεκριμένες κορυφαίες απειλές κατά της υγείας, για τις οποίες πρέπει να προετοιμαστούμε. Για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ιατρικών αντιμέτρων και η προσβασιμότητα σ’ αυτά, η HERA στηρίζει την ανάπτυξη, την παραγωγική ικανότητα και την εντατικοποίηση της παραγωγής, της αγοράς και της δυνητικής αποθήκευσης φαρμάκων, διαγνωστικού εξοπλισμού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και άλλων ιατρικών αντιμέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, η HERA συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη σύσταση της HERA Invest.

