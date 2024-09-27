Είναι πραγματικά τόσο κακό να βγαίνεις με κάποιον που δουλεύετε μαζί;

Λένε να μην «βουτάς την πένα σου στο μελάνι της εταιρείας», αλλά το να ακολουθήσεις αυτή τη συμβουλή είναι πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη. Εξάλλου, είναι σχεδόν αδύνατο να μην αναμείξεις τη δουλειά με την ευχαρίστηση όταν δουλεύεις με κάποιον που σε κάνει να λιώνεις για 40 ώρες την εβδομάδα, 52 εβδομάδες το χρόνο.

Επιπλέον, είναι λογικό ότι περνώντας τόσο χρόνο με κάποιον θα θέσεις τις βάσεις για μια επιτυχημένη σχέση. Σε αντίθεση με άλλους πιθανούς συντρόφους, έχεις ήδη μια φιλία που έχει χτιστεί μέσα από τη δουλειά. Αλλά τι κάνεις όταν το να βγαίνεις με έναν συνάδελφο θεωρείται απαγορευμένο;

Όλα αυτά μας οδηγούν στο ερώτημα: Είναι πραγματικά τόσο κακό να βγαίνεις με κάποιον που δουλεύεις μαζί του;

