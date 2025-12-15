Η Gilead Sciences ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πειραματική θεραπεία για τον HIV που αναπτύσσει πέτυχε τον κύριο στόχο της και αποδείχθηκε στατιστικά μη κατώτερη από το κορυφαίο σε πωλήσεις φάρμακό της Biktarvy σε μια δοκιμή τελικού σταδίου, αναφέρει το Reuters.

Το θεραπευτικό σχήμα θα μπορούσε να διευρύνει τις θεραπευτικές επιλογές και να βοηθήσει τα άτομα με HIV να διατηρήσουν τον μακροπρόθεσμο έλεγχο του ιού, ανέφερε η εταιρεία.

Οι μετοχές της εταιρείας με έδρα το Foster City της Καλιφόρνιας σημείωσαν άνοδο 2% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές.

Στη μελέτη, μια συνδυαστική αγωγή με μία ταμπλέτα bictegravir και lenacapavir μία φορά την ημέρα ήταν εξίσου αποτελεσματική με το υπάρχον χάπι Biktarvy της Gilead για τον HIV σε ασθενείς των οποίων ο ιός είχε ήδη κατασταλεί.

Η δοκιμή έβαλε τους ασθενείς σε τυχαία αναλογία δύο προς ένα είτε να αλλάξουν στο πειραματικό δισκίο είτε να παραμείνουν στο υπάρχον σχήμα τους με το Biktarvy.

Ο συνδυασμός ήταν γενικά καλά ανεκτός, χωρίς να εντοπιστούν σημαντικά ή νέα προβλήματα ασφάλειας, ανέφερε η Gilead.

Το bictegravir είναι ένα ευρέως συνιστώμενο φάρμακο για τον HIV, γνωστό ως αναστολέας μεταφοράς κλώνου ιντεγκράσης, και χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλα αντιρετροϊκά φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται για να σταματήσουν την αναπαραγωγή του ιού.

Ο HIV-1 είναι το πιο κοινό στέλεχος του ρετροϊού που προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, κοινώς γνωστό ως AIDS.

Το Lenacapavir είναι το δραστικό συστατικό της μακράς δράσης θεραπείας του HIV Sunlenca της Gilead και του Yeztugo, της δύο φορές ετησίως ένεσης για την πρόληψη της λοίμωξης από HIV σε ενήλικες και εφήβους.

Σε μια προηγούμενη δοκιμή τελικού σταδίου, το πειραματικό σχήμα θεραπείας με δισκία βρέθηκε να είναι στατιστικά μη κατώτερο από τα σχήματα θεραπείας με πολλαπλά αντιρετροϊκά δισκία.

Η εταιρεία θα κοινοποιήσει τα πλήρη δεδομένα από τις δύο δοκιμές τελικού σταδίου το επόμενο έτος και σχεδιάζει να τα υποβάλει για έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.





Πηγή: skai.gr

