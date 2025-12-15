«Η απόφαση της Netflix να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία από τη Warner Bros Discovery δεν έχει αλλάξει και η εχθρική προσφορά από την Paramount Skydance ήταν απολύτως αναμενόμενη», δήλωσαν οι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι Greg Peters και Ted Sarandos σε επιστολή προς τους υπαλλήλους τη Δευτέρα.

Ο κολοσσός του streaming είναι προσηλωμένος στην κινηματογραφική διανομή των ταινιών της Warner Bros, δηλώνοντας ότι αποτελεί «σημαντικό μέρος της δραστηριότητας και της κληρονομιάς της».

«Στο παρελθόν δεν είχαμε δώσει προτεραιότητα στην κινηματογραφική διανομή, επειδή δεν ήταν η δραστηριότητα της Netflix. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, θα δραστηριοποιηθούμε σε αυτόν τον τομέα», αναφέρεται στην επιστολή.

Η Netflix δήλωσε ότι η συμφωνία της είναι «σταθερή» και είναι πεπεισμένη ότι είναι εξαιρετική για τους καταναλωτές και μπορεί να ξεπεράσει τα ρυθμιστικά εμπόδια, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

