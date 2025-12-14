DW: Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την «La Repubblica»;

Κύριο θέμα της ιταλικής επικαιρότητας τις ημέρες αυτές αποτελεί η πιθανή αγορά της εφημερίδας La Repubblica, τεσσάρων ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών και της εφημερίδας La Stampa, από τον ελληνικό όμιλο ΑΝΤ1. Όπως γράφει η Corriere della Sera «η οικονομική προσφορά του ελληνικού ομίλου αγγίζει περίπου τα 140 εκατομμύρια ευρώ». Η όλη αυτή κίνηση οφείλεται στην απόφαση του εγγονού του Τζιάνι Ανιέλι, Τζόν Ελκάν (ο οποίος είναι ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων Μέσων Ενημέρωσης) να εγκαταλείψει τον χώρο της ραδιοφωνίας και του Τύπου.



Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της πολιτικής, σύμφωνα με αναλυτές, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βλέπει με καλό μάτι την όλη αυτή κίνηση, αν και δεν έχει εκφραστεί επίσημα. Η Forza Italia μέσω του προέδρου της και υπουργού Eξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι θεωρεί ότι «θα ήταν καλύτερο οι εφημερίδες να έμεναν σε ιταλικά χέρια, αλλά αποφασίζει η ελεύθερη αγορά». Η δε Kεντροαριστερά - στον χώρο της οποίας ανήκουν τόσο η La Repubblica όσο και η La Stampa - ζητά να τύχει εγγύησης το μέλλον των εργαζομένων, όπως και ο πλουραλισμός της ενημέρωσης.

Απεργιακές κινητοποιήσεις

Οι δημοσιογράφοι και το σύνολο των εργαζομένων στις δυο ιστορικές ιταλικές εφημερίδες προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, κατηγορώντας την σημερινή ιταλική εργοδοσία ότι «τα τελευταία χρόνια, αποδόμησε τον μεγάλο αυτό δημοσιογραφικό όμιλο» και προσθέτοντας ότι «το επιχειρείν προϋποθέτει και μια κοινωνική ευθύνη».



Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο πηγές που πρόσκεινται στον όμιλο ΑΝΤ1 έκαναν γνωστό ότι η Ιταλία είναι χώρα στρατηγικής σημασίας και πως θα τύχουν σεβασμού ο πλουραλισμός και η δημοσιογραφική αυτονομία, με διατήρηση της ιστορικής γραμμής των δυο εφημερίδων.



Από την μεριά του ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Αλμπέρτο Μπαρακίνι συνάντησε τους εργαζόμενους και ζήτησε από τον ιταλικό όμιλο Gedi, ιδιοκτησίας Ελκάν, να υπογράψει συμφωνία πώλησης, στην οποία θα γίνεται αναφορά στην διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Παρέμβαση του υιού Μπερλουσκόνι

Μέσα σε όλα αυτά δεν έλειψε και η παρέμβαση του Πιερ Σίλβιο Μπερλουσκόνι, γιού του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού και μεγιστάνα, ο οποίος τόνισε: «λυπάμαι, κάπως, που ένα κομμάτι της ιστορίας της δημοσιογραφίας, της ενημέρωσης και του εκδοτικού τομέα της χώρας, καταλήγει σε ξένα χέρια», αλλά «δεν θέλω να κρίνω πριν δω τι θα συμβεί, διότι ο αγοραστής μπορεί να είναι πολύ καλός, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να διατηρήσει μια γραμμή σε συνοχή με την ιστορία των προς πώληση εφημερίδων».



Αρκετοί αναλυτές, τέλος, διερωτώνται αν μπορεί να υπήρχε κάποιο άμεσο και έμμεσο ενδιαφέρον του ομίλου Μπερλουσκόνι, για την απόκτηση της La Repubblica και της La Stampa. Και προσθέτουν ότι η «τηλεοπτική αυτοκρατορία του γιού του Καβαλιέρε» δραστηριοποιείται ήδη σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γερμανία, με φιλοδοξίες να επεκταθεί στην Γαλλία και στην Μεγάλη Βρετανία.

