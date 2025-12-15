TITAN: Ένταξη στη «Λίστα Α» του CDP για το 2025

Ο TITAN αναγνωρίστηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον κόσμο, σύμφωνα με τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό CDP, λαμβάνοντας τη βαθμολογία «Α» για την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτων και «Α-» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι κορυφαίες βαθμολογίες αναδεικνύουν την ηγετική θέση του ΤΙΤΑΝΑ στην επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση για το κλίμα, με στόχο το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, σε αρμονία με τη φύση.

Η εταιρεία εφαρμόζει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη από-ανθρακοποίησης με περισσότερες από 100 πρωτοβουλίες σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, έχοντας στόχο την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου άνθρακα, και αναπτύσσοντας τσιμεντοειδή προϊόντα και λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στο πλαίσιο της στρατηγικής «TITAN Forward 2029».

Η ένταξη στη λίστα A σημαίνει ότι ο ΤΙΤΑΝ βρίσκεται στο κορυφαίο 4% των εταιρειών διεθνώς που αξιολογούνται από το CDP, το μοναδικό ανεξάρτητο παγκόσμιο σύστημα περιβαλλοντικών γνωστοποιήσεων.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, δήλωσε: «Η συνεχής αναγνώριση από το CDP τα τελευταία πέντε χρόνια επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας για το περιβάλλον και την κλιματική δράση, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχουμε πετύχει. Μας δίνει ώθηση να εφαρμόσουμε λύσεις επόμενης γενιάς σε μεγάλη κλίμακα και να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία μέσω βιώσιμων κατασκευών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.