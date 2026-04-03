Η άνοια δεν είναι μονόδρομος: Τι μπορούμε να κάνουμε;

Γράφει η Μαρία Κούλα

Η άνοια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη γήρανση του πληθυσμού μας και τις συνέπειές της ως ένα μείζον και φλέγον ζήτημα που χρήζει άμεση αντιμετώπιση και αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας και πρόνοιας. Η πρόληψη της άνοιας βασίζεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που σχετίζονται πρωτίστως με τον τρόπο ζωής του σύγχρονου Έλληνα. Παράλληλα οι παρεμβάσεις των προληπτικών προγραμμάτων δεν εστιάζουν μόνο στην αποφυγή ή καθυστέρηση της άνοιας αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Η υγιεινή διατροφή, όπως η μεσογειακή δίαιτα, η τακτική και στοχευμένη σωματική άσκηση, η πνευματική δραστηριότητα, η βελτίωση ψυχικών και σωματικών παραγόντων, της διάθεσης και του ύπνου και η κοινωνική ενεργοποίηση, έχουν αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής και ψυχικής λειτουργίας και συνάμα της ευρύτερης λειτουργικότητας του ηλικιωμένου ατόμου. Παράλληλα, η διαχείριση χρόνιων νοσημάτων όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και λοιπών καρδιαγγειακών παραγόντων αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο πρόληψης.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, παρατηρείται συχνά έλλειψη ενημέρωσης και περιορισμένη πρόσβαση σε προγράμματα πρόληψης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία νέων υπηρεσιών υποστήριξης σχετικών προληπτικών προγραμμάτων σε σταθερή βάση αλλά και ενίσχυση των υπαρχουσών δομών.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των Κέντρων Ημέρας για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, τα οποία προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης, υποστήριξης και φροντίδας τόσο σε ανθρώπους που κινδυνεύουν να αναπτύξουν τη νόσο όσο και σε ήδη διαγνωσμένους ασθενείς.

Τα Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια λοιπόν, αποτελούν τον βασικό πυλώνα πρόληψης της άνοιας στην Ελλάδα κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Πρόκειται για εξειδικευμένες δομές που λειτουργούν σε πολλές περιοχές της χώρας και παρέχουν υπηρεσίες όπως γνωστική ενδυνάμωση, ψυχολογική υποστήριξη, φυσικοθεραπεία και θεραπευτική γυμναστική, εργοθεραπεία, προγράμματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος και ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και συμμετοχής των ατόμων τρίτης ηλικίας στα κοινά. Μέσα από οργανωμένες και στοχευμένες δραστηριότητες ενισχύουν τις δεξιότητές των ατόμων, μειώνουν το στίγμα γύρω από τη νόσο και ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό.

Επιπλέον, τα Κέντρα Ημέρας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Μέσω σεμιναρίων, δράσεων πρόληψης και συνεργασιών με τοπικούς φορείς, συμβάλλουν στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση. Παράλληλα, προσφέρουν ανακούφιση στους φροντιστές, οι οποίοι συχνά βιώνουν έντονο ψυχικό και σωματικό φορτίο.

Συνολικά, η πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει και απαιτεί πολυεπίπεδες δράσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό και θεσμικό επίπεδο. Η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των Κέντρων Ημέρας αλλά και η δημιουργία δικτύων με άλλες δομές τρίτης ηλικίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων στη χώρα μας.

* Η κα Κούλα Μαρία – Λαμπρινή είναι Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας για την άνοια στα Ιωάννινα- Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης- Ε.Ψ.Ε.Π.

Με αφορμή την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ (HIAAD) διοργανώνει, σήμερα, Παρασκευή 3 Απριλίου, το 9ο «Ταξίδι Ελπίδας», την ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στην πρόληψη και την έρευνα για τη νόσο. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών, με έμφαση στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρώιμη διάγνωση και πρόληψη της άνοιας.

Πηγή: skai.gr

