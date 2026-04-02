Πρόγνωση της άνοιας μέσω τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων υποστήριξης απόφασης

Γράφει ο Θέμης Έξαρχος

Η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την πρόγνωση της άνοιας, καθώς προσφέρει νέες δυνατότητες τόσο για την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου όσο και για την καλύτερη κατανόηση των νευροεκφυλιστικών μηχανισμών. Η αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης, σε συνδυασμό με την ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και τη μοντελοποίηση σύνθετων δεδομένων, επιτρέπει τον εντοπισμό λεπτών μεταβολών στη λειτουργία του εγκεφάλου ήδη από τα πρώιμα στάδια εμφάνισης της νόσου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποίησης δεδομένων από απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου, γενετικούς δείκτες, βιοχημικές παραμέτρους και αποτελέσματα γνωστικών δοκιμασιών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων με αυξημένη ακρίβεια, τα οποία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαμόρφωση πιο εξατομικευμένων προσεγγίσεων φροντίδας.

Παράλληλα, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων που βασίζονται σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν το έργο των επαγγελματιών υγείας, διευκολύνοντας την αξιολόγηση πολυπαραγοντικών δεδομένων με μεγαλύτερη συνέπεια και ταχύτητα. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη διαγνωστική διαδικασία, υποστηρίζοντας την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας, την παρακολούθηση της πορείας της νόσου και την επιλογή κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής κατεύθυνσης εντάσσεται και το έργο του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στο εργαστήριο αναπτύσσονται μεθοδολογίες που συνδυάζουν τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, βιοπληροφορικής και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων με στόχο τη διερεύνηση μηχανισμών που σχετίζονται με την εξέλιξη της άνοιας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση δεδομένων πραγματικού κόσμου (real-world data, RWD), όπως ηλεκτρονικοί φάκελοι ασθενών, εργαστηριακές εξετάσεις και πληροφορίες που προκύπτουν από πραγματικές συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ανάλυση τέτοιων δεδομένων επιτρέπει μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση της πορείας της νόσου σε σύγκριση με τα αυστηρά ελεγχόμενα πειραματικά περιβάλλοντα και συμβάλλει στον εντοπισμό κλινικά αξιοποιήσιμων βιοδεικτών πρώιμης διάγνωσης.

Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται υπολογιστικά μοντέλα πρόγνωσης που αξιοποιούν πολυεπίπεδα δεδομένα για την αναγνώριση ατόμων υψηλού κινδύνου ήδη από τα αρχικά στάδια. Η ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ερευνητικών αποτελεσμάτων και κλινικής εφαρμογής, ενισχύοντας τη μεταφορά της γνώσης από το εργαστήριο στο περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης.

Η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων πρόγνωσης και παρακολούθησης της άνοιας. Συνολικά, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση και στη στοχευμένη παρέμβαση απέναντι σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας της σύγχρονης εποχής.



* Ο Θέμης Έξαρχος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Με αφορμή την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ (HIAAD) διοργανώνει την Παρασκευή 3 Απριλίου το 9ο «Ταξίδι Ελπίδας», την ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στην πρόληψη και την έρευνα για τη νόσο. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, με έμφαση στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρώιμη διάγνωση και πρόληψη της άνοιας. Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

