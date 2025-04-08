Η Y-Logimed έλαβε τιμητική βράβευση από τον Κατασκευαστικό Οίκο Vedkang

Η Y-Logimed, μέλος του Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου ιδιωτικού Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, έλαβε τιμητική βράβευση από τον Κατασκευαστικό Οίκο Vedkang για την εξαιρετική επιχειρησιακή απόδοση το 2024 σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη στις 6-7 Μαρτίου 2025 παρουσία της Εμπορικής Διεύθυνσης της εταιρίας.

Στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής διάκρισης συνάφθηκε συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης στην ελληνική αγορά των γαστρεντερολογικών προϊόντων του Οίκου Vedkang Κίνας ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της εταιρίας στο πεδίο της γαστρεντερολογίας.

Με την ανάπτυξη της εν λόγω συνεργασίας η Y-Logimed διαθέτει στην ελληνική αγορά ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων επεμβατικής γαστρεντερολογίας - ERCP του Κατασκευαστικού Οίκου Vedkang με το οποίο μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες και υψηλού επιπέδου διαγνωστικές και θεραπευτικές προϊοντικές λύσεις. Ο Κατασκευαστικός Οίκος Vedkang είναι διακεκριμένος Κατασκευαστής ενδοσκοπικών προϊόντων παγκοσμίως επενδύοντας στην έρευνα και τεχνολογία για πάνω από 20 χρόνια με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως.

Το Τμήμα του Ενδοχειρουργικού Τομέα της Y-Logimed απαρτίζεται από εξειδικευμένους τεχνικούς και επαγγελματίες πωλήσεων. Με δυναμική παρουσία στην αγορά υλικών Επεμβατικής Γαστρεντερολογίας - ERCP και με πανελλαδική κάλυψη των μεγαλύτερων Νοσοκομείων και οργανισμών υγείας σε όλη τη χώρα, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες υγείας και διασφαλίζει την άμεση προσβασιμότητα και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της.

