Όσοι καταναλώνουν οκτώ ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά την εβδομάδα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικών βλαβών που ονομάζονται υαλώδης αρτηριοσκλήρυνση. Αυτό διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας «Neurology».

Η υαλώδης αρτηριοσκλήρυνση είναι μια πάθηση που προκαλεί στένωση των μικρών αιμοφόρων αγγείων, τα οποία γίνονται παχιά και άκαμπτα. Αυτό δυσχεραίνει τη ροή του αίματος, γεγονός που μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο με την πάροδο του χρόνου. Εμφανίζεται ως περιοχές κατεστραμμένου ιστού στον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς το αλκοόλ επηρεάζει τον εγκέφαλο καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν και διαπίστωσαν ότι η βαριά κατανάλωση αλκοόλ είναι επιζήμια για τον εγκέφαλο και μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης και σκέψης.

Η κατάταξη με βάση τα ποτά

Στην έρευνα μελετήθηκε εγκεφαλικός ιστός 1.781 ατόμων που είχαν μέση ηλικία 75 ετών κατά τον θάνατό τους. Όλοι είχαν υποβληθεί σε αυτοψία εγκεφάλου. Στόχος των ερευνητών ήταν να αναζητήσουν σημάδια εγκεφαλικής βλάβης. Μέτρησαν επίσης το βάρος του εγκεφάλου και το ύψος κάθε συμμετέχοντα. Μέλη της οικογένειας απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ των συμμετεχόντων.

Στη συνέχεια, κατηγοριοποίησαν τα δεδομένα σε τέσσερις ομάδες, για τα άτομα που δεν έπιναν ποτέ, τους μέτριους πότες που έπιναν επτά ή λιγότερα ποτά την εβδομάδα, τους έντονους πότες (heavy drinkers) που κατανάλωναν οκτώ ή περισσότερα ποτά την εβδομάδα και όσους ήταν heavy drinkers κατά το παρελθόν.

Οι ερευνητές όρισαν ένα ποτό ως περιέχον 14 γραμμάρια αλκοόλ, που αντιστοιχεί περίπου σε 350 ml μπύρας, 150 ml κρασιού ή 45 ml αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών.

Τι ισχύει για τους έντονους πότες

Μετά την προσαρμογή για παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία του εγκεφάλου, όπως η ηλικία κατά τον θάνατο, το κάπνισμα και η σωματική δραστηριότητα, διαπιστώθηκε ότι οι heavy drinkers είχαν 133% περισσότερες πιθανότητες να έχουν αγγειακές εγκεφαλικές βλάβες σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν ποτέ, οι πρώην πότες είχαν 89% περισσότερες πιθανότητες και οι μέτριοι πότες 60%.

Επίσης, εντοπίστηκε ότι οι heavy drinkers πέθαναν κατά μέσο όρο 13 χρόνια νωρίτερα από όσους δεν έπιναν ποτέ. Επιπλέον, οι heavy drinkers και οι πρώην πότες είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νευροϊνιδιακά δεμάτια ταυ, έναν βιοδείκτη που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, με 41% και 31% περισσότερες πιθανότητες, αντίστοιχα.

Η έντονη κατανάλωση αλκοόλ κατά το παρελθόν συσχετίστηκε με χαμηλότερο λόγο εγκεφαλικής μάζας, δηλαδή μικρότερο ποσοστό εγκεφαλικής μάζας σε σύγκριση με τη σωματική μάζα, και χειρότερες γνωστικές ικανότητες. Δεν βρέθηκε καμία σχέση μεταξύ της μέτριας ή έντονης κατανάλωσης αλκοόλ και του λόγου εγκεφαλικής μάζας ή των γνωστικών ικανοτήτων.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η έντονη κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί εγκεφαλική βλάβη, αλλά δείχνει μια συσχέτιση. Ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι δεν εξέτασε τους συμμετέχοντες πριν από τον θάνατο και δεν είχε πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της κατανάλωσης αλκοόλ και τις γνωστικές ικανότητές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

