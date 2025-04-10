Νέα εποχή στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης

Ο φόβος της χειρουργικής επέμβασης είναι απολύτως φυσιολογικός, ιδιαίτερα όταν αφορά τη σπονδυλική στήλη. Η αβεβαιότητα και η ανησυχία για το αποτέλεσμα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ψυχολογία του ασθενούς.

«Ωστόσο, η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας επιτρέπει πλέον την ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών», τονίζει ο κ. Παναγιώτης Ζουμπούλης Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Κλινικής Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης στο Metropolitan Hospital & Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής.

Σοβαρές και εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης

«Είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ σοβαρών παθήσεων, όπως τα οστεοπορωτικά κατάγματα ή οι κακοήθεις όγκοι, που απαιτούν άμεση χειρουργική αντιμετώπιση και των εκφυλιστικών παθήσεων, όπως η σπονδυλαρθρίτιδα και η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, οι οποίες εξελίσσονται σταδιακά και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του ασθενούς. Σε περιπτώσεις όπως η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, η ανάγκη για χειρουργείο αξιολογείται προσεκτικά, καθώς μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε συντηρητικά με φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία είτε χειρουργικά όταν τα συμπτώματα είναι έντονα και περιορίζουν τη δραστηριότητα του ασθενούς», εξηγεί ο ειδικός.

Παράγοντες επιτυχίας μιας χειρουργικής επέμβασης

Η επιτυχία μιας χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Πέρα από την τεχνική κατάρτιση και την εμπειρία του χειρουργού, είναι καθοριστική η σωστή προσέγγιση του ασθενούς. Ο γιατρός οφείλει να κατανοήσει τις προσδοκίες και τις ανησυχίες του ασθενούς, να αξιολογήσει προσεκτικά την καθημερινότητά του και να προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση με βάση το ιατρικό του ιστορικό και τις προσωπικές του ανάγκες.

Η πρόοδος στις χειρουργικές τεχνικές

«Η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογική εξέλιξη έχει βελτιώσει τόσο τις χειρουργικές τεχνικές όσο και την αναισθησιολογική διαχείριση, καθιστώντας τις επεμβάσεις πιο ασφαλείς και με μικρότερο χρόνο ανάρρωσης. Σήμερα, οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές επιτρέπουν στους ασθενείς να κινητοποιηθούν ταχύτερα και να επιστρέψουν γρήγορα στις καθημερινές τους δραστηριότητες», επισημαίνει.

Η ασφάλεια των σύγχρονων χειρουργικών επεμβάσεων

«Είναι κατανοητό ότι πολλοί ασθενείς αναρωτιούνται για την ασφάλεια αυτών των επεμβάσεων. Η σύγχρονη ιατρική, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συσσώρευση επιστημονικής γνώσης, εξασφαλίζει ότι οι χειρουργικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ασφάλεια. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο η ίδια η επέμβαση αλλά και η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Η ταχεία αποκατάσταση, η σωστή φυσιοθεραπευτική υποστήριξη και η εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία του αποτελέσματος», αναφέρει.

Συμπεράσματα

«Ο βασικός στόχος κάθε χειρουργικής επέμβασης στη σπονδυλική στήλη είναι η ανακούφιση από τον πόνο, η αποκατάσταση της λειτουργικότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Με τη σωστή προετοιμασία, την εμπιστοσύνη στον εξειδικευμένο χειρουργό και τη σωστή ενημέρωση, οι ασθενείς μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς για την επιλογή τους, γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα της επέμβασης θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους», καταλήγει ο κ. Ζουμπούλης.

*Η Ορθοπαιδική Κλινική του Metropolitan Hospital με την υποστήριξη της σύγχρονης τεχνολογίας και την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων ιατρικών μεθόδων, αντιμετωπίζει όλο το φάσμα τόσο των επειγόντων, όσο και των χρόνιων ορθοπαιδικών παθήσεων. Στο Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης προσεγγίζονται θεραπευτικά οξείες και χρόνιες νόσοι, τόσο συντηρητικά (επισκληρίδιες εγχύσεις - σύγχρονη φυσικοθεραπεία), όσο και χειρουργικά (δισκεκτομή πρόσθια, οπίσθια σπονδυλοδεσία, σπονδυλοπλαστική, κυφοπλαστική). Το ανθρώπινο δυναμικό της Ορθοπαιδικής Κλινικής διαθέτει μεγάλη πείρα στην εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότερη επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

