Γιατί δεν πρέπει να μένεις με βρεγμένο μαγιό στην παραλία;

Η υγρασία από ένα βρεγμένο μαγιό, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, μπορεί να επηρεάσει την υγεία του γυναικείου κόλπου. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε προβλήματα στην ευαίσθητη περιοχή, εξαιτίας των συνθηκών που δημιουργούν οι ζεστές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη υγρασία.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η άμμος της παραλίας περιέχει πολλούς μικροοργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να μεταφερθούν στα γεννητικά όργανα, ειδικά αν έρθουν σε άμεση επαφή με το δέρμα. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να αποφεύγουμε την άμεση επαφή με την άμμο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρόληψη είναι το κλειδί. Είναι απαραίτητο να διατηρούμε σχολαστικά την υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αύξηση της θερμοκρασίας συνοδεύεται από περισσότερες λοιμώξεις. Οι βουτιές στη θάλασσα ή την πισίνα, καθώς και η ηλιοθεραπεία χωρίς τη χρήση πετσέτας ή ψάθας, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα που μπορεί να χαλάσουν τις διακοπές μας.

Είναι πολύ σημαντικό να μην παραμένουμε για πολλές ώρες με βρεγμένο μαγιό, καθώς ο συνδυασμός των συνθετικών υφασμάτων, της υγρασίας και των βακτηρίων στην περιοχή της βουβωνικής χώρας δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ερεθισμών ή λοιμώξεων. Η Jennifer Wu, μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Lenox Hill Hospital στη Νέα Υόρκη, αναφέρει ότι το καλοκαίρι παρατηρείται αύξηση των περιπτώσεων κολπικών λοιμώξεων. Παρόλο που η ακριβής επικινδυνότητα της πρακτικής αυτής δεν έχει καθοριστεί, υπάρχουν ορισμένα επιχειρήματα που υποδεικνύουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Οι ειδικοί προσφέρουν συμβουλές για να προστατευτείτε και να μειώσετε τους κινδύνους.

Δύο κύριες απειλές για την υγεία από τη χρήση βρεγμένου μαγιό:

Κολπικές λοιμώξεις

Τα βακτήρια και οι μύκητες αναπτύσσονται σε ζεστές, υγρές περιοχές, όπως ο κόλπος. Φορώντας βρεγμένο μαγιό, η υγρασία παραμένει στην περιοχή, αυξάνοντας τις πιθανότητες κολπικών λοιμώξεων. Αυτές οι λοιμώξεις συνήθως συνοδεύονται από αυξημένες κολπικές εκκρίσεις, φαγούρα ή ερεθισμό, πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή ή συχνοουρία, σύμφωνα με την Mayo Clinic.

Η δρ. Wu εξηγεί ότι τα στενά και βρεγμένα ρούχα από συνθετικές ίνες μπορεί να διαταράξουν το pH του κόλπου, διευκολύνοντας την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν λοιμώξεις.

Δερματικός ερεθισμός

Εκτός από λοιμώξεις, η συνεχής τριβή του δέρματος με το ύφασμα του μαγιό, σε συνδυασμό με την υγρασία, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς. Αυτοί εμφανίζονται συχνά στο εσωτερικό των μηρών ή στο αιδοίο, δημιουργώντας αίσθηση καψίματος, ερυθρότητα ή και εγκαύματα.

Πώς να προστατευτείτε;

Για να αποφύγετε τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει το βρεγμένο μαγιό, προσπαθήστε να το αλλάζετε το συντομότερο δυνατό και να φοράτε καθαρά και στεγνά ρούχα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μειώσετε τον κίνδυνο μολύνσεων ή ερεθισμών:

Επιλέξτε κατάλληλο μαγιό

Σιγουρευτείτε ότι το μαγιό σας δεν είναι ούτε πολύ στενό, ούτε πολύ χαλαρό, προτείνει η δρ. Wu. Ένα μαγιό που εφαρμόζει σωστά παγιδεύει λιγότερη υγρασία και προκαλεί λιγότερη τριβή.

Στεγνώστε όσο το δυνατόν καλύτερα όταν βρίσκεστε εκτός νερού

Σκουπιστείτε καλά όταν βγαίνετε από το νερό. Ένα πιο στεγνό μαγιό παγιδεύει λιγότερη υγρασία συγκριτικά με ένα βρεγμένο. Αποφύγετε επίσης να φορέσετε ρούχα πάνω από το βρεγμένο μαγιό, καθώς αυτό θα διατηρήσει την υγρασία στο σώμα σας για περισσότερο χρόνο.

Η δρ. Wu επισημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε υπερβολικά για τους κινδύνους του βρεγμένου μαγιό. Με σωστή διαχείριση και επιλογές, μπορείτε να απολαύσετε τις διακοπές σας χωρίς προβλήματα.

