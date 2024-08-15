Η Ευρώπη αναμένεται ότι θα έχει περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα mpox μέσα στις «επόμενες ημέρες», προειδοποίησε σήμερα ο ευρωπαϊκός κλάδος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υείας, μετά την ανακάλυψη στη Σουηδία της νέας, πιο επικίνδυνης, παραλλαγής της νόσου.

«Η επιβεβαίωση της mpox του υποτύπου Clade 1 στη Σουηδία αντανακλά σαφώς την αλληλοσύνδεση του κόσμου μας (...) Είναι πιθανό και άλλα εισαγόμενα κρούσματα του Clade 1 να καταγραφούν στην ευρωπαϊκή περιφέρεια στη διάρκεια των επόμενων ημερών και των επόμενων εβδομάδων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Στη Σουηδία το πρώτο κρούσμα εκτός Αφρικής

Ο οργανισμός δημόσιας υγείας της Σουηδίας κατέγραψε, όπως ανακοίνωσε, το πρώτο κρούσμα μιας νέας μεταδοτικής παραλλαγής του mpox (Ευλογιά των Πιθήκων) εκτός της αφρικανικής ηπείρου.

Το άτομο μολύνθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε μια περιοχή της Αφρικής, όπου υπάρχει επί του παρόντος ένα σημαντικό ξέσπασμα του mpox Clade I, ανέφερε η υπηρεσία και προφανώς το μετέφερε κατά την επιστροφή του στη σκανδιναβική χώρα.

Η είδηση ​​έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι το ξέσπασμα του mpox σε μέρη της Αφρικής ήταν πλέον μια έκτακτη κατάσταση για τη δημόσια υγεία, σε διεθνές επίπεδο.

Το Mpox, το οποίο στο παρελθόν ήταν γνωστό ως ευλογιά των πιθήκων, μεταδίδεται μέσω στενής επαφής, όπως σεξ, επαφή δέρμα με δέρμα και ομιλία ή αναπνοή κοντά σε άλλο άτομο.

Προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, δερματικές βλάβες και μπορεί να είναι θανατηφόρα, με τέσσερις στις 100 περιπτώσεις να οδηγούν σε θάνατο.

Υπάρχουν δύο τύποι mpox, το Clade 1 και το Clade 2. Ενώ το Clade 2 προκάλεσε έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία το 2022, ήταν σχετικά ήπιο και έχει ήδη εμφανιστεί στη Σουηδία.

Η σουηδική υπηρεσία δημόσιας υγείας δήλωσε ότι το Clade 1 είναι πιθανό να συνδέεται με «μεγαλύτερη αύξηση μιας πιο σοβαρής πορείας ασθένειας και υψηλότερη θνησιμότητα».

Η παραλλαγή Clade 1 μεταδίδεται συχνότερα μέσω στενών επαφών εντός της οικογένειας και του φιλικού περιβάλλοντος και συχνά σε παιδιά, ενώ η πιο ήπια παραλλαγή μεταδόθηκε κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.