Πακιστάν: Ο ιός της mpox εντοπίσθηκε στη χώρα, ανακοίνωσαν υγειονομικές αρχές

Το Πακιστάν εντόπισε τρεις ασθενείς με τον ιό της mpox, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η υπηρεσία υγείας στη βόρεια επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Η μόλυνση διαπιστώθηκε στους ασθενείς κατά την άφιξή τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε η υπηρεσία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει το πρόσφατο ξέσπασμα της νόσου έκτακτη ανάγκη στη δημόσια υγεία που προκαλεί διεθνή ανησυχία, μετά τον εντοπισμό μιας νέας παραλλαγής του ιού.

Το Πακιστάν είχε και στο παρελθόν κρούσματα της mpox, η οποία αποκαλούνταν παλαιότερα ευλογιά των πιθήκων. Δεν έχει γίνει σαφές ποια παραλλαγή διαπιστώθηκε στους ασθενείς.

Δύο από τους ασθενείς επιβεβαιώθηκε πως έχουν mpox, δήλωσε ο Σαλίμ Χαν, ο γενικός διευθυντής των υπηρεσιών υγείας της Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Δείγματα από ένα τρίτο ασθενή εστάλησαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ για επιβεβαίωση, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας πως και οι τρεις ασθενείς βρίσκονται σε καραντίνα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Πακιστάν δήλωσε πως στη χώρα εντοπίσθηκε ένα ύποπτο κρούσμα mpox.

Χθες, Πέμπτη, υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στη Σουηδία μία μόλυνση με ένα νέο στέλεχος του ιού που προκαλεί την mpox και τη συνέδεσαν με το εντεινόμενο ξέσπασμα της νόσου στην Αφρική. Ήταν η πρώτη ένδειξη ότι η νόσος διαδίδεται πέραν της Αφρικής, μία ημέρα αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την mpox διεθνούς ενδιαφέροντος παγκόσμια έκτακτη ανάγκη στη δημόσια υγεία.

Από τον Ιανουάριο 2023 που άρχισε το ξέσπασμα της νόσου που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο Κονγκό καταγράφηκαν 27.000 κρούσματα και περισσότεροι από 1.100 θάνατοι, κυρίως μεταξύ παιδιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.