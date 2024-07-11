Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Η Greek Mafia αγγίζει και τη Μύκονο, σύντομα θα οδηγηθούμε σε συλλήψεις

«Υπάρχουν μέλη ομάδων εγκληματικών που συμμετέχουν και στη Μύκονο, το τελευταίο περιστατικό στο νησί αποτελεί την "κορυφή του παγόβουνου" και την αφορμή για μια σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων», επεσήμανε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας σύντομα συλλήψεις.

«Υπάρχουν μπράβοι, υπάρχουν απειλές, εκβιασμοί, δολοφονίες, όλα αυτά έχουν μπει σε δυο δικογραφίες και να είστε βέβαιοι ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για εντοπισμό ποινικών πράξεων, συλλήψεις και ποινικές διώξεις. Όλα αυτά που συμβαίνουν στα νησιά πλήττουν όχι μόνο τους κατοίκους με τους επιχειρηματίες, αλλά και τους τουρίστες, επομένως είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε ένα τέλος», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η μικροεγκληματικότητα έχει μειωθεί κατά 20% στην Αττική - Παρουσία της Αστυνομίας στις πλατείες για τις συμμορίες ανηλίκων»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, χαρακτηρίζοντας «ελπιδοφόρο» αυτό που γίνεται με τις χιλιάδες γυναίκες που καταγγέλλουν τους κακοποιητές τους. «Έχουμε μέχρι σήμερα το τρέχον έτος 5.830 συλλήψεις σε σύνολο 9.917 περιστατικών, αύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 67,7%, με 1.879 εγκαταστάσεις panic button, το οποίο ενεργοποιήθηκε 224 φορές», ανέφερε στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει μια μείωση της τάξεως του 20% σε επίπεδο μικροεγκληματικότητας στην Αττική, με 700 λιγότερες διαρρήξεις στο κέντρο της Αθήνας και μείωση περιστατικών βιασμών κατά 35%.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «κοινωνικό φαινόμενο» την παραβατικότητα των ανηλίκων, με τον αριθμό των συλλήψεων να φτάνει σε 6.640 σε σύνολο 5.599 περιστατικών, ενώ ενημέρωσε ότι κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή υπάρχει Αστυνομία ελαφρώς οπλισμένη σε όλες τις πλατείες, προαναγγέλλοντας πως βρίσκεται στα «σκαριά» μεγάλη επιχείρηση για να σταματήσει η διασπορά όπλων.

