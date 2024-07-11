Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνυπέγραψε χθες το βράδυ, επιστολή προθέσεων (LoI), για τη δημιουργία Εναρμονισμένου Στρατιωτικού Διαδρόμου Κινητικότητας, με τους υπουργούς 'Αμυνας της Ρουμανίας, Angel Tilvar και της Βουλγαρίας, Atanas Zaprianov.

‘Οπως ανακοινώθηκε, η υπογραφή έλαβε χώρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, στις εργασίες της οποίας συμμετέχει ο κ. Δένδιας, συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με την υπογραφή της επιστολής επισημαίνεται το ενδιαφέρον των τριών χωρών για τη δημιουργία διαδρόμου στρατιωτικής κινητικότητας ο οποίος, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, στο πλαίσιο του κοινού δικτύου υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η επιστολή προθέσεων αναφέρεται σε οδικούς και σιδηροδρομικούς διαδρόμους και στην αναβάθμιση των υποδομών και των δικτύων σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη.

Η υποστήριξη αποβλέπει στην απρόσκοπτη και έγκαιρη ανάπτυξη των συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων, με την εφαρμογή παράλληλα ενιαίων κανονισμών και διαδικασιών προς διευκόλυνση της διασυνοριακής στρατιωτικής συνεργασίας στις μετακινήσεις, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η επιστολή προθέσεων αποσκοπεί επίσης στον συντονισμό των ενεργειών των συμβαλλομένων κρατών όσον αφορά τη Στρατιωτική Κινητικότητα και τη δημιουργία δικτύου διαδρομών μεταξύ των συμμετεχόντων με εναρμόνιση τους σε τέσσερα πεδία:

1. Διασυνοριακή μετακίνηση.

2. Συντονισμός των χρησιμοποιούμενων μέσων μετακίνησης.

3. Διαλειτουργικότητα και πληροφορίες.

4. Ανάπτυξη υποδομών.

Η σημασία της Στρατιωτικής Κινητικότητας (Military Mobility) υπογραμμίζεται και στην Κοινή Διακήρυξη (Joint Declaration) των πρωθυπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας που υπεγράφη την 9η Οκτωβρίου του 2023 στο Euxinograd, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η δημιουργία του διαδρόμου έρχεται επίσης σε συνέχεια της υπογραφής της επιστολής προθέσεων για την επέκταση του Δικτύου Αγωγών του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Πτέρυγα της Συμμαχίας, από τους υπουργούς 'Αμυνας Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, τον Οκτώβριο του 2023.

Συμβάλλει ακόμη στην ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας και προστίθεται σε μια σειρά ενεργειών που αναβαθμίζουν τον ρόλο περιοχών, όπως η Θράκη, για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Μετά από πρόταση του κ. Δένδια, οι τρεις υπουργοί 'Αμυνας θα πραγματοποιήσουν τριμερή συνάντηση το προσεχές φθινόπωρο στην Αλεξανδρούπολη, κατά την οποία θα συζητηθούν οι βέλτιστοι τρόποι εφαρμογής και υλοποίησης των προβλεφθέντων στην επιστολή προθέσεων.

Επίσης, τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουλίου, ο κ. Δένδιας παρέστη στο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο υπουργός 'Αμυνας των ΗΠΑ, Lloyd J. Austin III, στους υπουργούς 'Αμυνας των κρατών - μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, οι οποίοι συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

