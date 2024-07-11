Tούρκοι αναλυτές: Η φωτογραφία Μητσοτάκη - Ερντογάν δείχνει πως υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι

Η φωτογραφία Μητσοτάκη - Ερντογάν δείχνει πως υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι» αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

MEΛΙΧ ΓΙΓΙΤΕΛ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΤURKMEDYA ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ: «Φυσικά κι έχουμε ζητήματα που πρέπει να λύσουμε. Το ζήτημα του Κυπριακού παραμένει, το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου όπως το ζήτημα των νησιών, της υφαλοκρηπίδας. Αυτά όμως δεν είναι ζητήματα που ξεκίνησαν αυτή την περίοδο. Συνεχίζονται. Αλλά όταν υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι μακροπρόθεσμα μπορούν να βρεθούν λύσεις. Το σημαντικό είναι λόγω αυτών των διαφορών να μην αυξηθεί η ένταση. Λόγω αυτών των θεμάτων στο παρελθόν φτάσαμε στα όρια του πολέμου.

Για να μην ζήσουμε τέτοια θέματα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι και τέτοια φωτογραφία. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Άγκυρα, ο πρόεδρος πήγε στην Αθήνα. Εκεί ο πρόεδρος είπε κάτι σημαντικό, ναι έχουμε διαφορές, ναι υπάρχουν προβλήματα, αλλά όσο δεν βάζουμε ανάμεσα μας τους τρίτους, αυτά τα θέματα μπορούμε να τα συζητάμε.»

Τουρκική προεδρία: «Πνεύμα αλληλεγγύης με την Ελλάδα με βάση την αρχή της καλής γειτονίας»

Στην ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται: «Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της να αναπτύξει το πνεύμα αλληλεγγύης με την Ελλάδα με βάση την αρχή της καλής γειτονίας και ότι αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν όλο και περισσότερο. Δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι θετικές προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη και ότι θα ήταν ωφέλιμο για όλες τις χώρες της περιοχής να εργαστούν για να εξασφαλίσουν την επικράτηση της ειρήνης σε αυτές τις περιοχές».

Συναντήσεις Ερντογάν με Μελόνι και Σολτς

Ο πρόεδρος της Τουρκίας διεκδικεί τα Eurofighter και την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Οργή του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας

«Μας αποκαλούν αναξιόπιστη χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο»

THΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ TV100: O υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, διέψευσε τους ισχυρισμούς πως η Τουρκία είναι μια αναξιόπιστη χώρα του ΝΑΤΟ. Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τόνισε πως η μάχη εναντίον της θα συνεχιστεί. μέχρι να εξολοθρευτεί και ο τελευταίος τρομοκράτης. Ας δούμε τι άλλο είπε ο υπουργός Άμυνας. Υπήρξε ισχυρισμός πως η Τουρκία δεν είναι στην ίδια γραμμή με τα μέλη του ΝΑΤΟ και πως είναι αναξιόπιστη χώρα εντός της Συμμαχίας. Ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ μίλησε στο περιοδικό Politico που έχει έδρα τις ΗΠΑ και εκφράζει αυτούς τους ισχυρισμούς. Τόνισε πως δεν ισχύουν οι ισχυρισμοί και πως υπάρχει προσπάθεια να δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις.

Αρνούμαστε ξεκάθαρα τον ισχυρισμό πως η Τουρκία είναι μια αναξιόπιστη χώρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.Σε μια συμμαχία που υπάρχουν 32 χώρες, δεν μπορεί να υπάρχει η προσδοκία να υπάρχουν κοινές απόψεις σε όλα τα ζητήματα.Κάποιες χώρες προσπαθούν να δημιουργήσουν τέτοιες εντυπώσεις».

Τα τουρκικά ΜΜΕ για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.TGRT HABER: Ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη, βλέπουμε και τις εικόνες. Έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια αυτής της επαφής. Η ανακοίνωση της προεδρίας αναφέρει πως συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, και οι περιφερειακές αλλά και οι παγκόσμιες εξελίξεις. Όπως και να αυξηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα και στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.