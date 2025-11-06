Φούσκωμα: Γιατί μας συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε από το ενοχλητικό σύμπτωμα

Με το φούσκωμα, το ενοχλητικό σύμπτωμα που απασχολεί τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, ασχολήθηκε η εκπομπή του ΣΚΑΪ Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Εξηγώντας τι μας προκαλεί φούσκωμα, η γαστρεντερολόγος Μαρία Θεοδώρα Κουτρουμπή ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό, αλλά ταυτόχρονα και σύνηθες σύμπτωμα, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει συσσώρευση αέρα μέσα στο στομάχι, που μπορεί να προκαλείται είτε από την κατάποση αέρα κατά τη μάσηση της τροφής είτε από την κατανάλωση αφεψημάτων που έχουν ανθρακικό.

Άλλη αιτία είναι η συσσώρευση αερίων στο λεπτό και το παχύ έντερο, όπως για παράδειγμα από δυσκινησία του εντέρου, ενώ παράγοντας που παίζει ρόλο είναι και το άγχος.

Οι λύσεις στο ενοχλητικό σύμπτωμα

Το να είμαστε σωστά ενυδατωμένοι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ευνοεί τη σωστή κινητικότητα του εντέρου, άρα και τη σωστή αποβολή του αέρα, εξήγησε η κ. Κουτρουμπή. Ωστόσο, όταν έχουμε καταναλώσει ένα βαρύ γεύμα, θα πρέπει αφού περπατήσουμε λίγο ή αφού περιμένουμε μία ώρα, τότε να καταναλώσουμε νερό και όχι αμέσως μετά ή στη διάρκεια του γεύματος. Καλό θα είναι να περιμένουμε λίγο και η ποσότητα να είναι μικρή, είπε.

Όσο για τα διάφορα «γιατροσόφια» που κυκλοφορούν στα social media η κ. Κουτρουμπή συνέστησε προσοχή, καθώς δεν γνωρίζουμε εάν επιδρούν με τον ίδιο τρόπο σε όλο τον κόσμο και τι παρενέργειες μπορεί να έχει η υπερκατανάλωσή τους. Ορισμένα συστατικά που περιέχουν, όπως το αγγούρι, το λεμόνι ή οι σπόροι chia, μπορεί να προκαλούν φούσκωμα σε κάποια άτομα και να μην βοηθούν.

Αναφορικά με τα βότανα που έχουν μελετηθεί, φαίνεται ότι κάποια βοηθούν, και ήδη χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα ως βοηθήματα για την πέψη. Τέτοια βότανα είναι ο μαραθόσπορος και ο κόλιανδρος. Ωστόσο, και πάλι, σημείωσε, δεν είναι μελετημένα στον γενικό πληθυσμό σε οργανωμένες έρευνες για να ξέρουμε την αποτελεσματικότητά τους.

Η μέντα είναι το πιο καλά μελετημένο αρωματικό φυτό και φαίνεται ότι το έλαιό της ή ένα τσάι με μέντα βοηθούν, αλλά και πάλι χρειαζόμαστε δεδομένα για να πούμε ότι το δίνουμε σε όλους με συγκεκριμένη δοσολογία.

Η κ. Κουτρουμπή σημείωσε ότι κάποια γαλακτοκομικά πρέπει να καταναλώνονται με προσοχή γιατί μπορεί να επιδεινώσουν τον μετεωρισμό και το φούσκωμα.

Για άμεση ανακούφιση από το σύμπτωμα, χωρίς να έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, υπάρχουν στο εμπόριο κάψουλες ενεργού άνθρακα και σιμεθυκόνης που μπορούν να διασπάσουν τον αέρα, σημείωσε.

Το μασάζ στην κοιλιά κατά τη φορά του εντέρου επίσης μπορεί να βοηθήσει στην ενεργοποίηση της κινητικότητάς του, οπότε να έχουμε αποβολή των αερίων ή ένα ζεστό μπάνιο χαλαρώνει τους μύες της κοιλιάς και αυτό βοηθά να φύγει το αίσθημα της πίεσης, της διάτασης και της δυσφορίας.

Ένα ακόμη κόλπο που μπορεί να βοηθήσει είναι η στάση του σώματος: Να έχουμε καθιστή θέση ή να γείρουμε στο πλάι και να μαζέψουμε τα γόνατα προς την κοιλιά, σε εμβρυική στάση, κάτι που φέρνει τους μύες σε μια ισορροπία, κατέληξε η κ. Κουτρουμπή.

