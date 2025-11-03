Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τα ρολόγια «γυρίζουν πίσω» μία ώρα

Λίγες μέρες έχουν μόνο περάσει από τότε που τα ρολόγια μας συντονίστηκαν στη χειμερινή ώρα και έδειξαν μια ώρα πίσω, ωστόσο ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν κάθε φορά που οι δείκτες των ρολογιών γυρίζουν.

Ορισμένες ομάδες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης και της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου, έχουν από καιρό προτρέψει την υιοθέτηση μιας επίσημης ώρας όλο το χρόνο.

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ έχει διαπιστώσει ότι η εναλλαγή της ώρας είναι η χειρότερη επιλογή για την υγεία μας. Η μελέτη έδειξε ότι η τήρηση οποιασδήποτε από τις δύο ώρες θα ήταν λίγο πιο καλή για την υγεία μας, αλλά διαπίστωσαν ότι η μόνιμη τυπική ώρα είναι ελαφρώς καλύτερη - επειδή ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τον ήλιο και την ανθρώπινη βιολογία, αυτό που ονομάζεται κιρκάδιος ρυθμός.

«Ο καλύτερος τρόπος να το σκεφτούμε είναι σαν ένα κεντρικό ρολόι να ήταν ο μαέστρος μιας ορχήστρας και κάθε ένα από τα όργανα να ήταν ένα διαφορετικό όργανο», δήλωσε ο Jamie Zeitzer, ο οποίος συνδιευθύνει το Κέντρο Ύπνου και Κιρκάδιων Επιστημών του Στάνφορντ.

Περισσότερο φως το πρωί και λιγότερο το βράδυ είναι το κλειδί για να διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός στο πρόγραμμα — όλα τα όργανα σε συγχρονισμό. Όταν το ρολόι διαταράσσεται τακτικά από αλλαγές ώρας ή άλλους λόγους υποστήριξε, ότι καθένα από τα συστήματα οργάνων του σώματος, όπως το ανοσοποιητικό σύστημα ή ο μεταβολισμός, «απλώς λειτουργεί λίγο λιγότερο καλά».

Οι περισσότερες χώρες δεν τηρούν τη θερινή ώρα. Για όσες την τηρούν — κυρίως στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη — η ημερομηνία αλλαγής των ρολογιών ποικίλλει.

Πώς αντιδρά το σώμα στο φως

Ο εγκέφαλος έχει ένα κύριο ρολόι που ρυθμίζεται από την έκθεση στο ηλιακό φως και το σκοτάδι. Αυτός ο κιρκάδιος ρυθμός είναι ένας κύκλος περίπου 24 ωρών που καθορίζει πότε νυστάζουμε και πότε είμαστε πιο σε εγρήγορση. Τα μοτίβα αλλάζουν με την ηλικία, ένας λόγος που τα παιδιά που ξυπνούν νωρίς εξελίσσονται σε εφήβους που δυσκολεύονται να ξυπνήσουν.

Το πρωινό φως επαναφέρει τον ρυθμό. Μέχρι το βράδυ, τα επίπεδα μιας ορμόνης που ονομάζεται μελατονίνη αρχίζουν να αυξάνονται, προκαλώντας υπνηλία. Το υπερβολικό φως το βράδυ — είτε από εξωτερικούς χώρους κατά την αλλαγή της θερινής ώρας είτε από τεχνητό φως όπως οθόνες υπολογιστών — καθυστερεί αυτή την αύξηση και ο κύκλος χάνει τον συγχρονισμό του.

Και αυτό το κιρκαδικό ρολόι επηρεάζει περισσότερα από τον ύπνο, επηρεάζοντας επίσης πράγματα όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση, οι ορμόνες του στρες και ο μεταβολισμός.

Πώς επηρεάζουν οι αλλαγές ώρας τον ύπνο;

Ακόμα και μια ώρα να είναι η αλλαγή στα ρολόγια μπορεί να διαταράξει τα προγράμματα ύπνου, επειδή παρόλο που αλλάζουν τα ρολόγια, οι ώρες έναρξης της εργασίας και του σχολείου παραμένουν οι ίδιες.

Η αλλαγή της ώρας την άνοιξη μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη, καθώς τα πιο σκοτεινά πρωινά και τα πιο φωτεινά βράδια κάνουν πιο δύσκολο τον ύπνο την ώρα που πρέπει. Αυτές οι πρώτες μέρες έχουν συνδεθεί με αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, ακόμη και με αύξηση των καρδιακών προσβολών.

Μερικοί άνθρωποι με εποχική συναισθηματική διαταραχή, έναν τύπο κατάθλιψης που συνήθως συνδέεται με τις μικρότερες ημέρες και το λιγότερο ηλιακό φως του φθινοπώρου και του χειμώνα, μπορεί επίσης να δυσκολευτούν.

Πολλοί άνθρωποι προσαρμόζονται πιο εύκολα, ωστόσο, μια αλλαγή της ώρας μπορεί να προσθέσει πίεση σε εργαζόμενους σε βάρδιες των οποίων τα προγράμματα δεν είναι ήδη συγχρονισμένα με τον ήλιο ή σε όσους στερούνται τακτικά τον ύπνο για άλλους λόγους.

Η χρόνια στέρηση ύπνου συνδέεται με καρδιακές παθήσεις, γνωστική εξασθένηση, παχυσαρκία και πολλά άλλα προβλήματα.

Πώς να προετοιμαστείτε ευκολότερα στην αλλαγή της ώρας

Τόσο το φθινόπωρο όσο και την άνοιξη, η αλλαγή της ώρας ύπνου κατά μόλις 15 λεπτά τη νύχτα τις ημέρες πριν από την αλλαγή μπορεί να σας βοηθήσει να την εφαρμόσετε πιο εύκολα.

Αλλά η ηλιοφάνεια το πρωί είναι ζωτικής σημασίας για να σας βοηθήσει να επαναφέρετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας για έναν υγιεινό ύπνο. Και αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω, τότε καθίστε δίπλα στα παράθυρα.

