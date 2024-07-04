Αύξηση συνεχίζει να καταγράφει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, όπως και οι σκληροί δείκτες (διασωληνώσεις, θάνατοι), σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 24-30 Ιουνίου.

Μικρή μείωση παρατηρείται στις εισαγωγές όπου από την τεράστια αύξηση που παρουσίασαν την προηγούμενη εβδομάδα φτάνοντας τους 487 ασθενείς, την τελευταία εβδομάδα είχαμε 472 εισαγωγές.

Επίσης, αυξητική τάση καταγράφουν και μεταλλάξεις F456L και R346T.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 472.

Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 300 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 182.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν πέντε.

Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν τρεις και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν τέσσερις.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι οχτώ.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 22. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν οχτώ και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 18.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2.86 παραμένει η JN.1, ενώ στελέχη της BA.2.86 με τις μεταλλάξεις F456L και R346T (νέα κατηγορία παραλλαγμένων στελεχών υπό παρακολούθηση από τις 4/6) εντοπίστηκαν και στην Ελλάδα, με το ποσοστό ανίχνευσης να παρουσιάζει αυξητική τάση κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 6 από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν, μείωση σε μία και σταθεροποίηση σε τρεις.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη παραμένει χαμηλή τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.