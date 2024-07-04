Έχουμε μπει σε επιτάχυνση της έρευνας και βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μιας φαρμακευτικής αναγέννησης. Θα δούμε καινοτόμα πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί, ανέφερε κατά την παρέμβασή του στο 28th Annual Economist Government Roundtable, ο Albert Bourla, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer.

Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στη βιολογία και τεχνολογία που ενισχύονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Pfizer, είπε, δοκιμάζει δισεκατομμύρια μόρια, ώστε να ανακαλύψει φάρμακα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά και σε χρονική περίοδο αρκετά μικρότερη από το παρελθόν.

Ο κ. Bourla εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις επιστημονικές εξελίξεις και αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Pfizer στον τομέα του καρκίνου οι οποίες διπλασιάστηκαν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα δώσουν λύσεις που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν».

Πρόσθεσε ότι αναμένονται σημαντικές εξελίξεις για τον καρκίνο του πνεύμονα, της ουροδόχου κύστης, του παχέος εντέρου, και για κακοήθειες στο αίμα.

Η Pfizer επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη εμβολίων και αναπτύσσει και νέα εμβόλια παιδιατρικής χρήσης. Όπως είπε στόχος είναι η ανάπτυξη εμβολίων για ασθένειες, που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτή.

Πρέπει να καταλάβουμε είπε τι μας έσωσε στην πανδημία και αυτό ήταν η επιστήμη στα χέρια του ιδιωτικού τομέα που συνεργάστηκε σε εξαιρετικό βαθμό με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί, υπογράμμισε.

Σχετικά με τη γεωπολιτική κατάσταση ο κ. Bourla είπε ότι η φαρμακοβιομηχανία έχει ένα είδος «ανοσίας» από αυτές τις κρίσεις. Τα φάρμακα είπε εξαιρούνται από εμπορικούς πολέμους και εμπόδια.

Η Ελλάδα είναι αξιοθαύμαστη χώρα

Σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στο οικοσύστημα της καινοτομίας ο κ. Bourla είπε ότι «η Ελλάδα είναι αξιοθαύμαστη χώρα. Έχει επιστήμονες που αν τους δοθεί η ευκαιρία μπορούν να εργαστούν σε μεγάλα projects».

Αναφέρθηκε στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, που αρχικά είχε πλάνο την ανάπτυξη ενός hub 200 εξειδικευμένων επιστημόνων και τώρα έχει ξεπεράσει τους 1.000.

«Βρήκαμε ταλαντούχους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα στην ΕΕ είναι βασικός υποστηρικτής της καινοτομίας, που για τη φαρμακοβιομηχανία είναι εξαιρετικά σημαντικό.

«Είναι σημαντικό να έχεις κυβερνήσεις που κατανοούν την αξία της καινοτομίας. Καταλαβαίνουν τι απαιτείται για να αναπτυχθεί η καινοτομία και ποιες είναι οι συνθήκες για να αναπτυχθεί», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

