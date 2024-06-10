Τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας για την προστασία των μαθητών από τον καύσωνα

Με εγκύκλιο που εστάλη σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας αναφέρεται σε σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να προστατευθούν οι μαθητές από τον επερχόμενο καύσωνα.

Τα μέτρα απευθύνονται τόσο προς τους εκπαιδευτικούς όσο και προς τους γονείς και στόχο έχουν να μην προκύψουν προβλήματα υγείας από την έκθεση των παιδιών σε υψηλές θερμοκρασίες και στον ήλιο στη διάρκεια των διαλειμμάτων ή/και του μαθήματος της γυμναστικής.

Δείτε την εγκύκλιο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.