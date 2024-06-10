Λογαριασμός
Τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας για την προστασία των μαθητών από τον καύσωνα

Τα μέτρα απευθύνονται τόσο προς τους εκπαιδευτικούς όσο και προς τους γονείς και στόχο έχουν να μην προκύψουν προβλήματα υγείας 

Με εγκύκλιο που εστάλη σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας αναφέρεται σε σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να προστατευθούν οι μαθητές από τον επερχόμενο καύσωνα.

Τα μέτρα απευθύνονται τόσο προς τους εκπαιδευτικούς όσο και προς τους γονείς και στόχο έχουν να μην προκύψουν προβλήματα υγείας από την έκθεση των παιδιών σε υψηλές θερμοκρασίες και στον ήλιο στη διάρκεια των διαλειμμάτων ή/και του μαθήματος της γυμναστικής.

Δείτε την εγκύκλιο

Πηγή: skai.gr

