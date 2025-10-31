Δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας στην Αγγλία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Αγγλίας καθιστά διαθέσιμο δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας σε χιλιάδες φαρμακεία, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η άνιση πρόσβαση σε αυτό.

Σχεδόν 10.000 φαρμακεία μπορούν πλέον να προσφέρουν το χάπι χωρίς καμία χρέωση. Η εξέλιξη αυτή απαλλάσσει τις γυναίκες που το χρειάζονται, από την ανάγκη να επισκεφθούν τον γενικό ιατρό τους ή να κλείσουν ραντεβού σε κλινική σεξουαλικής υγείας.

Μέχρι πρότινος, ορισμένα φαρμακεία χρέωναν έως και 30 λίρες για το χάπι.

Η κλινική διευθύντρια του NHS για την υγεία των γυναικών, Σου Μαν, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στις υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας από τη δεκαετία του 1960» και ως ένα σημαντικό παράγοντα στο να καταστεί η αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη πιο εύκολα προσβάσιμη για τις γυναίκες.

«Αντί να προσπαθούν να αναζητήσουν υπηρεσίες ή να εξηγήσουν τις ανάγκες τους, από σήμερα οι γυναίκες μπορούν απλώς να περάσουν από το τοπικό τους φαρμακείο και να λάβουν το χάπι επείγουσας αντισύλληψης δωρεάν, χωρίς να χρειάζονται ραντεβού», δήλωσε η ίδια.

Ο Χένρι Γκρεγκ, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ένωσης Φαρμακοποιών η οποία εκπροσωπεί περίπου 6.000 ανεξάρτητα φαρμακεία, χαιρέτισε την είδηση. «Ζητούσαμε εδώ και καιρό την εθνική ανάθεση της επείγουσας αντισύλληψης, οπότε αυτά είναι καλά νέα», ανέφερε.

«Για πάρα πολύ καιρό, η πρόσβαση στη δωρεάν επείγουσα αντισύλληψη ήταν μια "λοταρία ταχυδρομικού κώδικα" για τους ασθενείς, με τοπικές ρυθμίσεις να υπάρχουν μόνο σε ορισμένα μέρη της χώρας».

Ωστόσο, ο Γκρεγκ τόνισε την ανάγκη βιώσιμης χρηματοδότησης των φαρμακείων, τα οποία, όπως είπε, «βρίσκονται υπό σημαντική πίεση και κλείνουν σε αριθμούς ρεκόρ».



Πηγή: skai.gr

