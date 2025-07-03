Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, υπέγραψε χθες, Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, τη δωρεάν παραχώρηση για χρήση από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», μέρους του στρατοπέδου «Ίλαρχου Βαρύτη», ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η παραχώρηση αυτή γίνεται επ' ωφελεία του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα».

Η δωρεάν παραχώρηση χρήσης αφορά δύο εκτάσεις εμβαδού 6.000 τμ και 2.115 τμ για 49 έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 49 έτη, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα για την:

α. Ανέγερση κτιρίου (νέα πτέρυγα) που θα ενοποιηθεί με το υφιστάμενο, με σκοπό να καλύπτει δωρεάν τις αυξημένες ανάγκες των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες.

β. Στάθμευση των οχημάτων επ' ωφελεία της ως άνω κτιριακής εγκατάστασης.

«Η υπογραφή της σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση μέρους του στρατοπέδου "Ίλαρχου Βαρύτη" μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Η Αγία Σοφία", επ' ωφελεία του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα", αποτελεί ένα έργο καθοριστικής σημασίας για την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα το αύριο του τόπου μας, τα παιδιά μας» ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπό την πολιτική ηγεσία του υπουργού Νίκου Δένδια, οι Ένοπλες Δυνάμεις και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμα μια φορά, την αρωγή τους στις οικογένειες των συμπολιτών μας, "ενεργοποιώντας" με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ακίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων για τον σκοπό αυτό» πρόσθεσε ο Θ. Δαβάκης.

