Στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που μια απόφαση μπορεί να καθορίσει τα πάντα. Μια εξέταση, ένα ραντεβού, ένα αποτέλεσμα που φέρνει τη λύτρωση. Η πρόληψη δεν είναι απλά μια λέξη – είναι η ελπίδα να προλάβεις το αναπόφευκτο, να προστατεύσεις τον εαυτό σου και όσους αγαπάς.

Στην Ελλάδα, το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποδεικνύει καθημερινά τη δύναμη της έγκαιρου εντοπισμού της νόσου. Μέχρι σήμερα, 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας σε σύνολο 6 εκατ. μοναδικών δικαιούχων -πάνω δηλαδή από τους μισούς, έχουν ήδη κάνει το πιο σημαντικό δώρο στη ζωή τους: το δώρο της πρόληψης.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ιστορίες. Στις 812.000 ψηφιακές μαστογραφίες που πραγματοποιήθηκαν, δεν ήταν μόνο εικόνες σε μια οθόνη – ήταν η αγωνία, η ανακούφιση, η συγκίνηση χιλιάδων γυναικών. Από αυτές τις εξετάσεις, 51.054 γυναίκες ενημερώθηκαν έγκαιρα ότι υπήρχαν ευρήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. 51.054 οικογένειες που σώθηκαν από τον εφιάλτη της καθυστερημένης διάγνωσης.

Το ίδιο συγκλονιστική είναι η ανταπόκριση στις εξετάσεις για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας και άλλες γυναικολογικές παθήσεις. 414.611 γυναίκες έκαναν test pap, HPV DNA test και γυναικολογικούς ελέγχους. Σε χιλιάδες περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει το επόμενο βήμα: 5.813 κολποσκοπήσεις και βιοψίες. Σκεφτείτε πόσες ζωές προφυλάχθηκαν μια απλή εξέταση.

Η πρόληψη αγγίζει όλους μας. 837.910 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι έδωσαν στους πολίτες τη δύναμη να ελέγξουν μόνοι τους την υγεία τους. Ως τώρα, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου έχουν πραγματοποιηθεί 28.348 κολονοσκοπήσεις και 10.751 βιοψίες. Αυτές οι εξετάσεις επέτρεψαν σε εκατοντάδες συμπολίτες μας να ελέγξουν τη νόσο έγκαιρα αποδεικνύοντας στην πράξη ότι, όταν προλαβαίνεις, όλα μπορούν να αλλάξουν.

Αντίστοιχα, 1.327.737 συμπολίτες μας έχουν ήδη κάνει τις καρδιολογικές τους κάνοντας στον εαυτό τους ένα πολύτιμο δώρο φροντίδας. Ανάμεσά τους, 19.368 έλεγχοι για στεφανιαία νόσο και 4.251 εξετάσεις ισχαιμίας προστάτευσαν χιλιάδες ανθρώπους από αιφνίδια καρδιακά επεισόδια που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία.

Κάθε φορά που ένας άνθρωπος μπαίνει σε μια αίθουσα εξετάσεων, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τη νόσο. Κάνει ένα βήμα προς τη σιγουριά, την ηρεμία, το μέλλον. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία του κράτους. Είναι μια συλλογική απόφαση να αλλάξουμε νοοτροπία. Να μην περιμένουμε τα πρώτα συμπτώματα για να αναζητήσουμε βοήθεια. Να δούμε την πρόληψη όπως πραγματικά είναι, ως μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας και δύναμης.

Η εμπειρία του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» μας υπενθυμίζει ότι η υγεία δεν είναι δεδομένη. Ότι οι εξετάσεις δεν είναι χάσιμο χρόνου, αλλά ένα πολύτιμο κεκτημένο. Κάθε εξέταση είναι ένα μήνυμα: νοιάζομαι για μένα, για την οικογένειά μου, για τη ζωή.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αξίζει να μιλήσουμε ανοιχτά για την πρόληψη, να στηρίξουμε όσους διστάζουν και να θυμόμαστε: ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, οι σοβαρές ασθένειες δεν περιμένουν. Δεν κάνουν διακρίσεις. Εμείς, όμως, έχουμε το πλεονέκτημα της γνώσης και της έγκαιρης δράσης.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» δεν αποτελεί απλά ένα πρόγραμμα, αλλά μια δέσμευση προς τον εαυτό μας, Ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας, όταν έχουμε το κουράγιο να την κοιτάξουμε στα μάτια.

* Η Ειρήνη Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

