Φάρμακα υψηλού κόστους: Τέλος στις "ουρές" της ντροπής(;)

Από τις «ουρές» της ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, στη δυνατότητα δωρεάν παράδοσης των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) στο σπίτι ή παραλαβής τους από τα φαρμακεία της γειτονιάς. Η ελληνική πολιτεία έκανε πράξη ένα διαχρονικό αίτημα των ασθενών και των συνοδών τους με σκοπό να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία τους.

Δωρεάν παράδοση κατ' οίκον

Η υπηρεσία της παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της 2.500 ασφαλισμένοι με σοβαρά και χρόνια νοσήματα ζήτησαν και έλαβαν τα φάρμακά τους στο σπίτι, στο γραφείο ή ακόμα και στον τόπο όπου κάνουν διακοπές.

139.000 ωφελούμενοι

Με βάση τον σχεδιασμό από το πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν δυνητικά περίπου 139.000 πολίτες. Από αυτούς οι 120.000 λαμβάνουν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κάθε μήνα.

Μάλιστα η υπηρεσία καλύπτει όχι μόνο φάρμακα κανονικής θερμοκρασίας, αλλά και φάρμακα ψυγείου, τα οποία διακινούνται στις κατάλληλες συνθήκες ψύξης με ειδικά οχήματα σε ειδικές συσκευασίες.

Προς το παρόν τα μόνα φάρμακα που δεν καλύπτονται από την υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον είναι όσα εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ κυρίως για ασθενείς με σπάνια νοσήματα.

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας

Η διαδικασία για τους πολίτες είναι απλή. Όσοι έχουν ηλεκτρονική συνταγή και άυλη γνωμάτευση και θέλουν να λαμβάνουν τα φάρμακα υψηλού κόστους κατ’ οίκον δεν χρειάζεται παρά να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr. Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους τηλεφωνικά στο 210 8110500 ή στο 18181.

Από την ώρα που θα γίνει η αίτηση, η συνταγή δεν μπορεί πλέον να εκτελεστεί σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.

Δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας

Ο ΕΟΠΥΥ έχει δεσμευτεί οι ασφαλισμένοι να λαμβάνουν τα φάρμακά τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση μέσα σε 24 έως 48 ώρες στη διεύθυνση που έχουν υποδείξει.

Παρά τις εξαγγελίες, όμως, υπάρχουν ασθενείς που καταγγέλλουν καθυστερήσεις στην παραλαβή κρίσιμων για τη θεραπεία τους σκευασμάτων.

Απόπειρα εξαπάτησης ασθενών

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν και οι απόπειρες εξαπάτησης των ασφαλισμένων. Απόπειρες που γεννούν ερωτήματα για τυχόν διαρροή ευαίσθητων δεδομένων. Μέσα στις πρώτες μέρες λειτουργίας της νέας υπηρεσίας ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους δικαιούχους να είναι προσεκτικοί, καθώς όπως επισημαίνει «τρίτα πρόσωπα καλούν ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα για παραλαβή φαρμακευτικών σκευασμάτων κατ’ οίκον, προκειμένου να τους παραδώσουν τα φάρμακα έναντι χρηματικού αντιτίμου».

Ο ΕΟΠΥΥ διερευνά τις συγκεκριμένες καταγγελίες (3-4 στον αριθμό) εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανθρώπους που κατά το παρελθόν παραλάμβαναν για λογαριασμό των ασθενών τα σκευάσματα από τα φαρμακεία του Οργανισμού και τους τα παρέδιδαν έναντι αμοιβής.

Ανησυχία για τη διαβλητότητα του συστήματος εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών που ρωτά «εάν έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο τυχόν διαρροής ειδικών κατηγοριών δεδομένων ασφαλισμένων-ασθενών».

Παραλαβή ΦΥΚ από τα φαρμακεία της γειτονιάς

Μεγαλύτερο φόρτο θα μπορέσουν ίσως να σηκώσουν τα ιδιωτικά φαρμακεία. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους και από τα φαρμακεία της γειτονιάς μέσα στον Ιούλιο.

Συνολικά, στα ιδιωτικά φαρμακεία θα εκτελούνται έως και 67.000 συνταγές τον μήνα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/3 των συνταγών που εξυπηρετούνται μηνιαίως από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (180.000).

Μέχρι στιγμής μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων δίνονταν σε πολύ μικρό αριθμό μόνο συγκεκριμένα ογκολογικά φάρμακα όπως και κάποια σκευάσματα για την πολλαπλή σκλήρυνση. Πλέον, η βεντάλια θα ανοίξει σταδιακά. Οι θεραπευτικές κατηγορίες που θα διατίθενται από τα φαρμακεία θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Ο ασθενής θα παραλαμβάνει τα φάρμακα του χωρίς να πληρώνει τίποτα στο φαρμακείο, ενώ οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται με 20 ευρώ από το κράτος.

Κύκλοι των φαρμακοποιών πάντως επισημαίνουν πως για να χορηγούνται έγκαιρα και με ασφάλεια τα ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα πρέπει η διανομή τους να γίνεται από τα φαρμακαποθήκες.

