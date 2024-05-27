Δωρεάν ιατρική φροντίδα στις απομακρυσμένες περιοχές με το πρόγραμμα «ΠΑΝΤΟΥ» του ομίλου HHG

Σε αυτό το πλαίσιο, για περισσότερα από 10 χρόνια, τα θεραπευτήρια του Hellenic Healthcare Group υλοποιούν τα προγράμματα «Ταξιδεύουμε για την υγεία» του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και «Πρόληψη» των Metropolitan Hospital και Metropolitan General. Πρόκειται για εκστρατείες έμπρακτης ιατρικής βοήθειας που περιλαμβάνουν κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις στους τοπικούς πληθυσμούς.

Φέτος, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών, τα νοσοκομεία του HHG ενώνουν τις δυνάμεις τους και συγχωνεύουν τα δύο αυτά προγράμματα, δημιουργώντας το πρόγραμμα «Παντού», μια στρατηγική πρωτοβουλία που αποτελεί κομβικό στοιχείο της αποστολής του Ομίλου στη διαμόρφωση ενός οργανωμένου πλάνου ετήσιων δράσεων, το οποίο στοχεύει στην ευρύτερη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων που ζουν σε περιοχές που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Δίπλα στον άνθρωπο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Εθελοντικές ομάδες, αποτελούμενες από γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, επισκέπτονται περιοχές που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα, και μέσα σε λίγες ημέρες, δημιουργούν «εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου» σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, προσφέροντας στους κατοίκους ασφαλείς και άνετες ιατρικές εξετάσεις.

Η κάθε αποστολή παρέχει σε πλήθος ασθενών πρόσβαση σε ποικίλες ιατρικές ειδικότητες, όπως, μεταξύ άλλων: παθολόγους, καρδιολόγους, γενικούς χειρουργούς, πνευμονολόγους, νευρολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, ωτορινολαρυγγολόγους, μαστολόγους, ορθοπαιδικούς, οφθαλμίατρους και παιδιάτρους. Επίσης, πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις, όπως: υπερηχογραφήματα σώματος, triplex καρδιάς, καρδιογραφήματα, σπιρομετρήσεις, pap test και διάφορες αιματολογικές εξετάσεις.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 25 εθελοντικές εκστρατείες, έχουν εξεταστεί περισσότεροι από 12.361 κάτοικοι και έχουν διενεργηθεί περισσότερες από 43.889 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις στις ακόλουθες περιοχές: Λειψοί, Αγαθονήσι, Κάσος, Αχίλλειο-Άγιοι Θεόδωροι, Ναύπακτος, Λεχαινά-Βάρδα, Παπάδες-Αγία Άννα Ευβοίας, Γραβιά-Δελφοί, Ροβιές-Μαντούδι Ευβοίας, Δημητσάνα Αρκαδίας, Υπάτη-Παύλιανη, Κόνιτσα, Τζια, Άγιος Δημήτριος-Πόθι Ευβοίας, Στυμφαλία-Φενεός Ορεινής Κορινθίας, Στρόπωνες-Μετόχι Ευβοίας, Σκύρος, Καρπενήσι, Κάρπαθος, Καλάβρυτα, Καλαμπάκα, Λέρος, Τήλος, Νίσυρος, Άργος Ορεστικό, Σύμη, Αργιθέα Αγράφων και Σίφνος, ενώ τον Ιούνιο του 2024, η ομάδα «Παντού» θα βρίσκεται στην Αστυπάλαια και στη Λήμνο.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος HHG υποστηρίζει τα Κέντρα Υγείας και τα Ιατρεία με ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και με φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.

Οι εκστρατείες υγείας οργανώνονται πάντα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση της εκάστοτε περιοχής.

Πρόγραμμα «Παντού»: Αφοσιωμένοι στον άνθρωπο

Ο Όμιλος HHG, με την πεποίθηση ότι η υγεία πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, οργανώνει τις δράσεις του με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία του. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό του, ο εξοπλισμός τελευταίας γενιάς και η εφαρμογή όλων των θεραπευτικών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο.

Το πρόγραμμα «Παντού», με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, φιλοδοξεί να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες ακόμα μεγαλύτερου μέρους της χώρας με γνώμονα τη δέσμευση απέναντι στην ελληνική κοινωνία, μία δέσμευση που εκτείνεται από την ανώτατη διοίκηση έως τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες για την παροχή κορυφαίων και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας.

Hellenic Healthcare Group: Δύναμη Φροντίδας

Ο Όμιλος HHG, ο μεγαλύτερος όμιλος υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, διαθέτει 9 κορυφαία θεραπευτήρια: Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, https://www.leto.gr/https://www.leto.gr/, Creta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot, το Homecare κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας, τα διαγνωστικά κέντρα Πlaton Δiagnosis, το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρεία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

