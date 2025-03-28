Δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη: Το self-care που αξίζεις

Σε έναν κόσμο που τρέχει ασταμάτητα, όπου οι υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ και η λίστα με τα «πρέπει» μεγαλώνει συνεχώς, το self-care συχνά μπαίνει στο περιθώριο. Κι όμως, η φροντίδα του εαυτού σου δεν είναι πολυτέλεια – είναι ανάγκη. Δεν είναι κάτι που «αν προλάβεις, καλώς», αλλά κάτι που πρέπει να ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου, όπως ακριβώς τρως, κοιμάσαι ή αναπνέεις.

Self-care δεν σημαίνει μόνο αφρόλουτρο με αρωματικά έλαια και μάσκες προσώπου (αν και αυτά σίγουρα βοηθούν!). Είναι η συνειδητή επιλογή να ακούς το σώμα και το μυαλό σου, να βάζεις όρια, να επιτρέπεις στον εαυτό σου να ξεκουραστεί και να λες «όχι» χωρίς ενοχές. Είναι το να τρέφεσαι σωστά, να κοιμάσαι αρκετά, να κινείσαι και να δίνεις στον εαυτό σου χρόνο για πράγματα που σε γεμίζουν.

Πολύ συχνά, οι γυναίκες έχουν μάθει να βάζουν τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους είτε πρόκειται για οικογένεια, φίλους ή δουλειά. Κι αυτό οδηγεί σε εξάντληση, άγχος και συναισθηματική αποστράγγιση. Όταν, όμως, δίνεις στον εαυτό σου τη φροντίδα που χρειάζεται, γίνεσαι πιο δυνατή, πιο ήρεμη και πιο ικανή να ανταπεξέλθεις σε ότι φέρνει η καθημερινότητα.

Δεν χρειάζεται να αφιερώσεις ώρες ολόκληρες ούτε να ξοδέψεις μια περιουσία. Μερικά απλά, καθημερινά βήματα αρκούν: ένας περίπατος στη φύση, ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει, λίγες στιγμές ησυχίας με έναν καφέ στο μπαλκόνι, μια συζήτηση με κάποιον που σε κάνει να νιώθεις καλά. Η ουσία είναι να μην ξεχνάς τον εαυτό σου μέσα σε όλα τα υπόλοιπα.

Το self-care δεν είναι εγωισμός, είναι αυτοσεβασμός. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και, πάνω απ’ όλα, είναι δικαίωμά σου. Μην περιμένεις την «τέλεια στιγμή» για να το βάλεις στη ζωή σου – η στιγμή είναι τώρα!

