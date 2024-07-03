Τη στενή σχέση μεταξύ της διατροφής στη μέση ηλικία και της υγιούς γήρανσης αποκαλύπτει μελέτη του Χάρβαρντ, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής «NUTRITION 2024» στο Σικάγο.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα για πάνω από 106.000 άτομα για περίοδο 30 ετών. Οι συμμετέχοντες ήταν τουλάχιστον 39 ετών και χωρίς χρόνιες ασθένειες κατά την έναρξη της μελέτης και παρείχαν πληροφορίες για τη διατροφή τους μέσω ερωτηματολογίων κάθε τέσσερα χρόνια.

Όπως εντόπισαν οι ερευνητές, οι άνθρωποι που ακολουθούσαν υγιεινή διατροφή από την ηλικία των 40 ετών και μετά, είχαν 43-84% περισσότερες πιθανότητες να έχουν μια υγιή γήρανση στην ηλικία των 70 ετών, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έκαναν υγιεινή διατροφή.

Ως υγιή γήρανση ορίζεται όχι μόνο η απουσία ασθενειών, αλλά και η ικανότητα να ζούμε ανεξάρτητα και να απολαμβάνουμε μια καλή ποιότητα ζωής καθώς μεγαλώνουμε, οπότε συμπεριλαμβάνει τη σωματική υγεία, τη γνωστική λειτουργία και την ψυχική υγεία.

Τα καλά τρόφιμα

Όσον αφορά στα τρόφιμα, διαπιστώθηκε ότι η υψηλότερη πρόσληψη φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, ξηρών καρπών, οσπρίων, γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλών λιπαρών και ακόρεστων λιπαρών συνδέθηκε με μεγαλύτερες πιθανότητες υγιούς γήρανσης, ενώ η υψηλότερη πρόσληψη τρανς λιπαρών, νατρίου, κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος σχετίστηκε με χαμηλότερες πιθανότητες υγιούς γήρανσης.

Η Ανν-Ζιλί Τεσιέ, μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στη Σχολή Δημόσιας Υγείας TH Chan του Χάρβαρντ, η οποία παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας, σημειώνει ότι ένα εύρημα που ξεχώρισε ήταν η συσχέτιση μεταξύ της υγιούς γήρανσης και της πλανητικής δίαιτας, η οποία δίνει έμφαση στα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τις φυτικές πρωτεΐνες και τα υγιεινά λίπη.

Η διατροφή αυτή συνδέθηκε με 68% μεγαλύτερη πιθανότητα υγιούς γήρανσης και η μεσογειακή διατροφή με 67% μεγαλύτερη πιθανότητα υγιούς γήρανσης σε σχέση με όσους δεν ακολουθούσαν υγιεινή διατροφή.

