Σταθερή παραμένει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, ενώ οι σκληροί δείκτες -νοσηλείες, διασωληνώσεις και θάνατοι- παρουσιάζουν αύξηση, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 2-8 Δεκεμβρίου. Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα συνεχίζει την ανοδική της τάση. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Ειδικότερα η έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρει:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις φαίνεται να βρίσκεται σε φάση ανόδου, παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 632 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 565.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν 11. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν εννιά. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 21.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 28. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμό των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 27.

Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 322.

Το στέλεχος που συνεχίζει να επικρατεί στις ανιχνεύσεις είναι το KP.3, ενώ το XEC παρουσιάζει ανοδική τάση.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αναλυτικότερα, σε μία από τις δέκα ελεγχόμενες περιοχές τα επίπεδα του ιικού φορτίου εμφανίζονται υψηλά (χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), σε τρεις μέτρια (με καταγραφόμενη αύξηση σε μία περιοχή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα επίπεδα είναι χαμηλά.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) ξεπέρασε το όριο που υποδεικνύει την έναρξη της δραστηριότητας της εποχικής γρίπης (10%), συνεχίζοντας την ανοδική της τάση.

Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσιάζει επίσης ανοδική τάση.

Καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί πέντε εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 62.

Μεταξύ 1.005 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 20 (2%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα 19 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 19 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα πέντε (26%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 14 (74%) στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

