Το φως της ημέρας μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά τις λοιμώξεις, όπως διαπιστώνει μελέτη, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Όκλαντ, που δημοσιεύθηκε στο «Science Immunology».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως οργανισμό-μοντέλο το ψάρι ζέβρα, ένα μικρό ψάρι του γλυκού νερού, επειδή η γενετική του σύσταση είναι παρόμοια με τη δική μας. Η ομάδα επικεντρώθηκε στα πιο άφθονα ανοσοποιητικά κύτταρα στο σώμα μας, τα ουδετερόφιλα, που είναι ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων. Τα κύτταρα αυτά μετακινούνται γρήγορα στο σημείο μιας λοίμωξης και σκοτώνουν τα εισβάλλοντα βακτήρια.

Όπως διαπιστώθηκε, τα ουδετερόφιλα διαθέτουν ένα κιρκάδιο ρολόι που τα ενημερώνει για τη διάρκεια της ημέρας και ενισχύει την ικανότητά τους να σκοτώνουν τα βακτήρια. Το φως έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στα κιρκάδια αυτά ρολόγια.

«Δεδομένου ότι τα ουδετερόφιλα είναι τα πρώτα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που στρατολογούνται σε περιοχές φλεγμονής, η ανακάλυψή μας έχει ευρύτατες θεραπευτικές επιπτώσεις σε πολλές φλεγμονώδεις ασθένειες. Το εύρημα αυτό ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη φαρμάκων που στοχεύουν στο κιρκάδιο ρολόι των ουδετερόφιλων για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να καταπολεμούν τις λοιμώξεις», σημειώνει ο επικεφαλής ερευνητής, Κρίστοφερ Χολ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μοριακής Ιατρικής και Παθολογίας του Πανεπιστημίου του Όκλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

