Άνδρες και γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο του δέρματος σε διαφορετικές περιοχές, όπως δείχνει νέα έρευνα, η οποία επισημαίνει πως τα κρούσματα μελανώματος αναμένεται να αυξηθούν φέτος.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Cancer Research UK, 4 στα 10 περιστατικά μελανώματα στους άνδρες εντοπίζονται στον κορμό, συμπεριλαμβανομένης της πλάτης, του στήθους και του στομάχου, που ισοδυναμεί με 3.700 περιπτώσεις ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερο από το 1/3, το 35% των μελανωμάτων στις γυναίκες εντοπίζονται στα κάτω άκρα, από τους γοφούς έως τα πόδια, και αντιστοιχούν σε 3.200 περιπτώσεις κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού ιδρύματος έρευνας καρκίνου.

Ο λόγος που άνδρες και γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο του δέρματος σε διαφορετικές περιοχές έχει να κάνει με την επιλογές τους. Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να εκτίθενται στον ήλιο χωρίς μπλούζα, ενώ οι γυναίκες φορούν σορτς ή φούστες έχοντας εκτεθειμένα τα πόδια τους, συμπεραίνει η μελέτη, σύμφωνα με τον Guardian.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι το 87% των περιπτώσεων μελανώματος, που αντιστοιχούν σε 17.100 περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο, προκαλούνται από υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Πέρυσι, τα ποσοστά καρκίνου του δέρματος από μελάνωμα έφτασαν σε ιστορικό υψηλό στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις νέες διαγνώσεις να αυξάνονται από 21 σε 28 για κάθε 100.000 άτομα μεταξύ 2007 και 2009 και 2017 και 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του CRUK.

Υπήρξε μια αύξηση 57% μεταξύ των ατόμων άνω των 80 ετών και μια αύξηση 7% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως 49 ετών. Η οργάνωση προειδοποίησε επίσης ότι τα κρούσματα μελανώματος αναμένεται να αυξηθούν και φέτος, με 21.300 περιπτώσεις.

Η Michelle Mitchell, διευθύνουσα σύμβουλος της Cancer Research UK, δήλωσε: «Ο αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που διαγιγνώσκονται με μελάνωμα εξακολουθεί να είναι ανησυχητικός, ιδίως όταν βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυξάνονται ταχύτερα στους άνδρες.

Αν παρατηρήσετε κάτι διαφορετικό στο δέρμα σας, όπως μια νέα ελιά, μια ελιά που έχει αλλάξει σε μέγεθος, σχήμα ή χρώμα, ή οποιοδήποτε σημείο του δέρματος που φαίνεται ασυνήθιστο - μην το αγνοήσετε, μιλήστε με τον γιατρό σας. Θέλουμε να νικήσουμε τον καρκίνο του δέρματος για όλους, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ή από πού κατάγεται - η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί και μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Ο καθηγητής Peter Johnson, κλινικός διευθυντής για τον καρκίνο στο NHS England, τονίζει με τη σειρά το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη:

«Η πρόληψη είναι μακράν το καλύτερο σχέδιο για τον καρκίνο του δέρματος, οπότε αποφύγετε τον ήλιο όταν είναι πιο ζεστός και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αντηλιακό. Για τον καρκίνο του δέρματος, όπως και για κάθε καρκίνο, είναι ζωτικής σημασίας να εξετάζεται και να διαγιγνώσκεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, γι' αυτό οι άνθρωποι θα πρέπει να απευθύνονται αν ανησυχούν για συμπτώματα. Ο έλεγχος σώζει ζωές».



