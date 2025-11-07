Σε ανεξέλεγκτες εργασίες εξόρυξης άμμου και χώματος από αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους που βρίσκονται σε ζώνες του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και της Προστατευόμενης Περιοχής NATURA 2000, προέβαιναν δύο άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Πρόκειται για έναν 57χρονο και μία γυναίκα, 51 ετών, που, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, δεν διέθεταν την προβλεπόμενη περιβαλλοντική άδεια για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Η παράνομη εξόρυξη άμμου έφτανε σε βάθος 3-4 μέτρων, με χρήση μηχανήματος έργου και Ι.Χ. Φορτηγού, ενώ έγινε κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο του 2024.

Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μ.Ε.Θ., της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος.

Οι παράνομες δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, προκαλώντας μεταβολή στη γεωμορφολογία του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας στην ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή περιοχή.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

