Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αιγάλεω: Πατέρας μαχαίρωσε την κόρη του πάνω στον καβγά

Ευτυχώς, η γυναίκα βρίσκεται εκτός κινδύνου - Ο πατέρας συνελήφθη με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοκατοχής

περιπολικο

Χτύπημα με μαχαίρι στο λαιμό κατάφερε πατέρας στην κόρη του χτες το βράδυ στο Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος πατέρας ήρθε σε διαπληκτισμό με την 29χρονη κόρη του και στη συνέχεια τη χτύπησε με μαχαίρι στο λαιμό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο 74χρονος έχει συλληφθεί με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοκατοχής.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αιγάλεω πατέρας κόρη επίθεση με μαχαίρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark