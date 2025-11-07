Χτύπημα με μαχαίρι στο λαιμό κατάφερε πατέρας στην κόρη του χτες το βράδυ στο Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 74χρονος πατέρας ήρθε σε διαπληκτισμό με την 29χρονη κόρη του και στη συνέχεια τη χτύπησε με μαχαίρι στο λαιμό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο 74χρονος έχει συλληφθεί με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοκατοχής.



Πηγή: skai.gr

