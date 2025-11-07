Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθηνοδώρου και των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα
- Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα
- Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία
- Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος
Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 17:20 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 23 λεπτά
Σελήνη 16.9 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.