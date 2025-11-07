Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθηνοδώρου και των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα

Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα

Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία

Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος

Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 17:20 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 23 λεπτά

Σελήνη 16.9 ημερών



