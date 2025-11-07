Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Νοεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:57 και δύση ήλιου στις 17:20 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 23 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθηνοδώρου και των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα
  • Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα
  • Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία
  • Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος

Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 17:20 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 23 λεπτά
Σελήνη 16.9 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark