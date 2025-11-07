Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το έργο της εγκατάστασης καμερών σε λεωφορεία της Αθήνας που θα οδηγούν - μεταξύ άλλων - στη βεβαίωση τροχαίων παραβάσεων, με στόχο τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η εταιρεία ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Καταγραφής και Ανάλυσης Συνθηκών Οδικού Δικτύου, Κυκλοφοριακής Κίνησης και Τροχαίων Παραβάσεων με Ειδικές Ηλεκτρονικές Συσκευές (Σταθερές Κάμερες) με πρόβλεψη και του άρθρου 107 ΚΟΚ», αξίας άνω των 1,56 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η αποσφράγιση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ.

Κάμερες σε 600 λεωφορεία

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το σύστημα θα υλοποιηθεί σε 600 επιλεγμένα λεωφορεία, τα οποία θα υποδειχθούν από την εταιρεία ΟΣΥ, ενώ θα αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές κάμερες και τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, το σύστημα θα καταγράφει και θα εξάγει δεδομένα για:

την ταχύτητα κυκλοφορίας

την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

την παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος

τη μη χρήση προστατευτικού κράνους

την κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδα.

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τροχαίες παραβάσεις θα διαβιβάζεται όπου και όπως νομίμως προβλέπεται. Παράλληλα, το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται και να διαλειτουργεί με οποιοδήποτε ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφιακής καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων ΚΟΚ και προστίμων.

Στόχος επομένως είναι οι κλήσεις να αποστέλλονται άμεσα, με ηλεκτρονικό τρόπο, στον παραβάτη, ο οποίος θα ενημερώνεται μέσω της θυρίδας του πολίτη, στο gov.gr.

Με τεχνητή νοημοσύνη

Ειδικότερα, η αρχιτεκτονική του συστήματος θα βασίζεται σε 4 πεδία:

Συσκευές ΙοΤ (Internet of Things)

Λογισμικό ΑΙ

Δίκτυο (4G, 5G, WiFi), cloud, λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων

Οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων, λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης / λήψης αποφάσεων / επιχειρησιακής ευφυΐας.

Επιπλέον, το σύστημα θα περιλαμβάνει:

Ψηφιακές κάμερες/οπτικούς αισθητήρες: Εγκατάσταση οπτικών αισθητήρων, για την εξαγωγή δεδομένων από τα βίντεο που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες αυτοί είναι ικανοί να καταγράφουν σε υψηλή ανάλυση -ακόμα και τις νυχτερινές ώρες- και να παρέχουν λεπτομερείς οπτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τροχαίες παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες, τη ροή κυκλοφορίας, καθώς επίσης και την κατάσταση των οδικών υποδομών στην περιοχή που κινείται το λεωφωρείο. Κάθε οπτικός αισθητήρας (ψηφιακή σταθερή κάμερα) πρέπει να συνοδεύεται από συσκευή μετάδοσης των δεδομένων στο cloud (On-board Unit – OBU).

Πλατφόρμα διαχείρισης στο Cloud: Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης που θα επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, την καταγραφή, την ανάλυση κυκλοφοριακής κίνησης και δομικής υγείας οδικών αρτηριών, την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων και εν συνεχεία την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών διευκολύνοντας την άμεση λήψη αποφάσεων από το προσωπικό της ΟΣΥ ΜΑΕ. Η πλατφόρμα διαχείρισης περιλαμβάνει 4 διακριτά υποσυστήματα: α. Υποσύστημα αξιολόγησης συμπεριφοράς οδηγών και εντοπισμού παραβάσεων ΚΟΚ, β. Υποσύστημα Πολλαπλής Παρακολούθησης Οχημάτων, γ. Υποσύστημα αξιολόγησης δομικής υγείας των οδικών αρτηριών και δ. Υποσύστημα Οπτικοποίησης Στατιστικών.

Πιλοτική λειτουργία συστήματος: Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας, κατά την οποία θα γίνει βελτιστοποίηση των παραμέτρων και προσαρμογή της λύσης στις πραγματικές ανάγκες της ΟΣΥ ΜΑΕ, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση πριν από την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος.

Εκπαίδευση προσωπικού ΟΣΥ ΜΑΕ: Παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό για τη σωστή χρήση της πλατφόρμας και των εργαλείων ανάλυσης, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος.

Με το ευφυές σύστημα καταγραφής, ανάλυσης κυκλοφοριακής κίνησης και δομικής υγείας των οδικών αρτηριών και on-line καταγραφής τροχαίων παραβάσεων στόχος είναι να επιτευχθούν βελτιωμένη λειτουργικότητα, αυξημένη ασφάλεια και ταχύτερη εξυπηρέτηση επιβατών, συμβάλλοντας στη συνολική αναβάθμιση των ΜΜΜ.

Άρθρο 107 νέου ΚΟΚ

Το άρθρο 107 του νέου ΚΟΚ, στο οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του συστήματος, ορίζει ότι: «Επιβολή διοικητικών προστίμων από αστυνομικά όργανα 1. Στον καταλαμβανόμενο επ’ αυτοφώρω να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθεμία από αυτές. Σε περιπτώσεις συγκρότησης μικτών συνεργείων για τη διαπίστωση συγκεκριμένων παραβάσεων, την ποινή του προστίμου επιβάλλει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο. 2. …. 4.

»Η παρ. 2 εφαρμόζεται και αν η παράβαση διαπιστώνεται με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές ή με άλλα τεχνικά μέσα, όπως σταθερές ή κινητές κάμερες, με την επιφύλαξη της παρ. 5. Οι ως άνω ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές ή τεχνικά μέσα, με τα οποία διενεργείται η διαπίστωση παραβάσεων, δύνανται να τοποθετούνται και σε σταθερά σημεία, καθώς και σε οχήματα έκτακτης ανάγκης του άρθρου 48, περί οχήματος άμεσης ανάγκης και έργων στις οδούς, και δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς επιβατών και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς το κοινό με σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους».

Πηγή: skai.gr

