Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πλήρως προσβάσιμου συστήματος φροντίδας σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, παιδιά και χρονίως πάσχοντες προβλέπεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Μακροχρόνια Φροντίδα, η οποία παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση, στο Μουσείο Μπενάκη, από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Πρόδρομο Πύρρο, ο οποίος είναι και Εθνικός Συντονιστής για θέματα Μακροχρόνιας Φροντίδας.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, στην ομιλία της τόνισε ότι «με την Εθνική Στρατηγική Μακροχρόνιας Φροντίδας, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη συνοχή μας και να προσφέρουμε τη φροντίδα στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, με τρόπο σύγχρονο, ανθρώπινο και ουσιαστικό.

Η μακροχρόνια φροντίδα δεν αφορά μόνο την τρίτη ηλικία. Αφορά κάθε άνθρωπο που χρειάζεται υποστήριξη στη διάρκεια της ζωής του όπως:

Τους χρόνιους ασθενείς, που αξίζουν ποιότητα ζωής και αυτονομία.

Τα άτομα με αναπηρία, που πρέπει να στηριχθούν για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης.

Η στρατηγική μας έχει έναν ξεκάθαρο στόχο:

Να φέρουμε τη Μακροχρόνια Φροντίδα στην κοινότητα

Να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα των υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα των δομών και την ποιότητα των παροχών σε κάθε γωνιά της χώρας μας:

Στις πόλεις και στα νησιά, Στα πιο απομακρυσμένα χωριά και στις ορεινές περιοχές.

Σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας είναι εξαιρετική. Μαζί σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μακροχρόνιας φροντίδας που θα συνδυάζει υψηλού επιπέδου υγειονομικές υπηρεσίες και προνοιακή στήριξη. Αλλά και με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, όπως το Εργασίας, το εσωτερικών και το Εθνικής Οικονομίας, έχουμε ξεκινήσει με μια εξειδικευμένη ομάδα εργασίας από τον Φεβρουάριο να δουλεύουμε για την επεξεργασία του πλαισίου αυτού».

Πηγή: skai.gr

