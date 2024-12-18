Τροχαίο ατύχημα, με υλικές ζημιές, σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Όλγας, απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σύμφωνα με το Orange Press, το ατύχημα έγινε στη δεξιά λωρίδα, όταν ένα φορτηγό -ο οδηγός του οποίου έλεγε ότι δεν είχε ορατότητα- χτύπησε με το πλάγιο μέρος του ένα ΙΧ αυτοκίνητο, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές (έσπασαν τα παράθυρα).

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πυροσβέστες με ένα όχημα και η Τροχαία.

Όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε τραυματιστεί κανείς από τη σύγκρουση, η οποία προκάλεσε μποτιλιάρισμα για λίγη ώρα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Δείτε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:

