Σοβαρός τραυματισμός 14χρονης στους Αγ. Αναργύρους: Περίμενε στη στάση και της έπεσε σοβάς στο κεφάλι

Το κορίτσι περίμενε το λεωφορείο μαζί με τη μητέρα του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με εγκεφαλική κάκωση και αιμορραγία

στάση

Σοβαρά τραυματίστηκε το μεσημέρι 14χρονη όταν έπεσε στο κεφάλι της σοβάς, που υποχώρησε από μπαλκόνι, ενώ περίμενε σε στάση λεωφορείου στους Αγίους Αναργύρους.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 8, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι περίμενε το λεωφορείο μαζί με τη μητέρα του.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την άμεση μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Το 14χρονο κορίτσι που έχει υποστεί εγκεφαλική κάκωση υποβλήθηκε σε χειρουργείο ώστε να αφαιρεθεί επισκληρίδιο αιμάτωμα.

