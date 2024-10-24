Φώτα, κάμερα, πάμε… Όλα είναι έτοιμα για τη λήψη ώστε να γίνει το τηλεοπτικό γύρισμα όπως πρέπει και να καταγραφούν τα στιγμιότυπα με κάθε λεπτομέρεια. Οι εικονολήπτες έχουν πάρει τη θέση τους, οι οδηγίες του σκηνοθέτη είναι σαφείς και ο πρωταγωνιστής -τις περισσότερες φορές, συνεργάσιμος και αποτελεσματικός.

Δεν πρόκειται για καρέ με κάποιον διάσημο ηθοποιό, αλλά με τον διάσημο γάτο, από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, που πρωταγωνιστεί σε βιντεάκια που «τρελαίνουν» τους χρήστες του Instagram και του TikTok.

Ο Σίμπα είναι ο πρώτος γάτος ...influencer της χώρας μας και ανάμεσα στους πιο αναγνωρίσιμους γάτους παγκοσμίως στις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με εκατομμύρια προβολές στις ιστορίες του.

«Οι σκέψεις μια γάτας» είναι το βίντεο που βρίσκεται στην κορυφή του Instagram, γεγονός που δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, όπως εξηγεί η μάνατζερ του γάτου, Μαρία Σωσάνογλου, ιδιοκτήτρια διαφημιστικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο βίντεο έχει ξεπεράσει ήδη τις πέντε εκατομμύρια προβολές. Ναι, ο Σίμπα έχει ατζέντη που έχει αναλάβει την προβολή του στα social media, με τους διαδικτυακούς φίλους να πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα, τις θεάσεις στα «κόκκινα» και τις ...περιπέτειες του γάτου από τη Νεάπολη να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

«Στο συγκεκριμένο βίντεο, μέσα σε λίγα λεπτά ο Σίμπα αποκαλύπτει τις πιο κρυφές του σκέψεις, που δεν είναι άλλες από το πότε θα φάει, τι θα φάει, πότε θα κοιμηθεί και πότε θα παίξει. Στις σκηνές φαίνονται τα γνωστά συννεφάκια σκέψης, όπου ο γατούλης μας αναρωτιέται για όσα αγαπά να κάνει στην καθημερινότητα του», σημειώνει η κ. Σωσάνογλου.

Ο Σίμπα είναι συνηθισμένος στα φώτα της δημοσιότητας και όπως φαίνεται από τη συμπεριφορά του απολαμβάνει τις λήψεις καθώς πηγαίνει κοντά στην κάμερα και συχνά ... παίζει με το φακό. Βέβαια, ως γνήσια γάτα αγάπα και τον ύπνο και το χουχούλιασμα, οπότε υπήρξαν και περιπτώσεις που οι λήψεις ήταν μαραθώνιες. «Μέχρι και δυόμισι ώρες έχουμε περάσει περιμένοντας να γεμίσει τις "μπαταρίες" του. Άλλες πάλι φορές, ξαφνικά το γύρισμα μπορεί να σταματάει γιατί πολύ απλά ο διάσημος γάτος μας αποκοιμιέται και τον ψάχνουμε στις γωνίες, όπου έχει χωθεί για να ...χαλαρώσει. Είναι σίγουρα ο πιο διάσημος υπναράς και εννοείται πως πάντα περιμένουμε να ξυπνήσει και ποτέ δεν χαλάμε τη σιέστα του γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να νιώσει πίεση ή να ταλαιπωρηθεί», σημειώνει η κ. Σωσάνογλου.

Ο Νεαπολίτης γάτος είναι 2,5 ετών και ήδη η φήμη του έχει εξαπλωθεί από άκρη σε άκρη του κόσμου. Μάλιστα αν επιλεγεί για τον ρόλο -είναι ανάμεσα στους υποψηφίους γάτους για κινηματογραφική παραγωγή- μπορεί και να μετακομίσει έστω για λίγο στην Αμερική καθώς, όπως λέει η μάνατζέρ του, έχει δεχτεί και προτάσεις από κινηματογραφικές παραγωγές να γίνει ο επόμενος τηλεοπτικός γάτος που είναι γνωστός για την εξυπνάδα και τις ζαβολιές του παγκοσμίως.

Τις τελευταίες ήμερες έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα για το νέο βίντεο του, με τίτλο «ο Σίμπα είναι λουλουδοφάγος» όπου καταγράφονται σκηνές με τον όμορφο γάτο να παίζει με τα λουλούδια, που του αρέσουν πάρα πολύ. Άλλωστε, από νεογέννητος ζει με αυτά μέσα στον χώρο του και ασχολείται με τις ώρες με τα μπουκέτα και τις γλάστρες, μιας και η κηδεμόνας του τα λατρεύει και υπάρχουν πάντα στο σπίτι. Τα κατορθώματα του γάτου έχουν μεγάλη απήχηση και στη νεολαία και μάλιστα κάνει θραύση και ως τραγουδιστής με την «ερμηνεία» του. Με τη βοήθεια του μοντάζ και της τεχνολογίας «ερμηνεύει» με ...πειραγμένους στίχους δημοφιλή τραγούδια. Μάλιστα, αυτό το διάστημα ψάχνει την Παυλοβίνα του, όπως είναι ο τίτλος του της τελευταίας του επιτυχίας.

Στο φεστιβάλ για γάτες, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, στο διαγωνιστικό κομμάτι ο Σίμπα πρόσθεσε και ένα ακόμη βραβείο στη συλλογή του, αυτό της «πιο καλοζωισμένης γάτας σπιτιού παγκοσμίως» και οι κηδεμόνες του, ο Κωνσταντίνος Ζαούδας και η σύζυγός του, είναι πολύ περήφανοι για τη διάκριση καθώς για πρώτη φορά πήραν και φρόντισαν γάτα στο σπίτι τους -αγαπούν τις γάτες και φρόντιζαν αδέσποτες πριν μπει ο Σίμπα στην οικογένεια. Για πρώτη φορά φαίνεται πως τα κατάφεραν περίφημα, αφού βγήκαν οι καλύτεροι στη φροντίδα της γάτας τους, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες άλλους διαγωνιζόμενους από όλον τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

