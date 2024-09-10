Του Μάκη Συνοδινού

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τον άνδρα που είχε ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα του 6ου ορόφου επί της οδού Αχαρνών 8 από τιςς 10.30 το πρωί και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει και ανατινάξει φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον είναι στα χέρια των δυνάμεων των ΕΚΑΜ οι οποίοι είχαν μπει νωρίτερα στην πολυκατοικία.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας είναι από τη Συρία, αλλά σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για 28χρονο από την Παλαιστίνη με ψυχολογικά προβλήματα, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε απειλήσει και πάλι ότι θα αυτοκτονήσει και για αυτόν τον λόγο είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρείο.

Στο σημείο βρέθηκαν διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ και μεταφραστές, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν αλλά η επικοινωνία με τον 28χρονο ήταν δύσκολη καθώς φέρεται να βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών.

Η περιοχή είχε αποκλειστεί από αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εκκενώθηκε τόσο η πολυκατοικία που βρισκόταν ο 28χρονος όσο και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που βρίσκεται δίπλα.

Παράλληλα, διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών, από το ύψος της οδού Μάρνη έως την οδό Στουρνάρη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος Εργαζομένων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι είχε εκκενωθεί το υπουργείο, καθώς και η πολυκατοικία που βρισκόταν ο άντρας.

Άνδρες της ΕΜΑΚ κάτω από το κτίριο που απειλεί να πέσει ο άντρας

