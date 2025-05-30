Απολογούνται σήμερα, ενώπιον του ανακριτή Ζακύνθου οι τρεις κατηγορούμενοι για τη στυγερή δολοφονία της Μαρίζας Παπαδάτου, πριν από τρεις μήνες, στο σπίτι της, στο Ακρωτήρι Ζακύνθου.

Πρώτος έφθασε στο δικαστικό μέγαρο Ζακύνθου, ο 46χρονος αλλοδαπός, που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, είναι αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα την άτυχη συμβολαιογράφο.

Αργότερα θα απολογηθούν τόσο ο 50χρονος συνεργός του όσο και ο 19χρονος γιος του 46χρονου.

Οι τρεις συλληφθέντες, αλβανικής καταγωγής, είχαν συλληφθεί την περασμένη Τρίτη το πρωί, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας και της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου και είχαν ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα.

Πηγή: skai.gr

