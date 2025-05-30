Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της συμβολαιογράφου στη Ζάκυνθο

Πρώτος έφθασε στο δικαστικό μέγαρο Ζακύνθου, ο 46χρονος αλλοδαπός, που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, είναι αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα την άτυχη συμβολαιογράφο.

συμβολαιογράφος

Απολογούνται σήμερα, ενώπιον του ανακριτή Ζακύνθου οι τρεις κατηγορούμενοι για τη στυγερή δολοφονία της Μαρίζας Παπαδάτου, πριν από τρεις μήνες, στο σπίτι της, στο Ακρωτήρι Ζακύνθου.

Πρώτος έφθασε στο δικαστικό μέγαρο Ζακύνθου, ο 46χρονος αλλοδαπός, που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, είναι αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα την άτυχη συμβολαιογράφο.

Αργότερα θα απολογηθούν τόσο ο 50χρονος συνεργός του όσο και ο 19χρονος γιος του 46χρονου.

Οι τρεις συλληφθέντες, αλβανικής καταγωγής, είχαν συλληφθεί την περασμένη Τρίτη το πρωί, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας και της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου και είχαν ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζάκυνθος Δολοφονία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark