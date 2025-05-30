Ένα κοριτσάκι ηλικίας οκτώ χρόνων μεταφέρθηκε εσπευσμένα, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, από την Σκόπελο στον Βόλο, καθώς παρουσίασε συμπτώματα στρεπτόκοκκου και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Το παιδί διακομίσθηκε με ιδιωτικό σκάφος, το οποίο «έδεσε» στο λιμάνι στις 00:20 τη νύχτα και αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο», όπου νοσηλεύεται.

Οι γιατροί συνιστούν επαγρύπνηση και άμεση ιατρική αξιολόγηση σε περιπτώσεις συμπτωμάτων που ενδέχεται να σχετίζονται με στρεπτόκοκκο.

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία είναι καθοριστικές για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών.

