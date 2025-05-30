Λογαριασμός
Οκτάχρονο κοριτσάκι με στρεπτόκοκκο στο Νοσοκομείο του Βόλου

Το παιδί διακομίσθηκε από την Σκίαθο στο Βόλο τα μεσάνυχτα,  με ιδιωτικό σκάφος

ΠΑΙΔΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ένα κοριτσάκι ηλικίας οκτώ χρόνων μεταφέρθηκε εσπευσμένα, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, από την Σκόπελο στον Βόλο, καθώς παρουσίασε συμπτώματα στρεπτόκοκκου και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Το παιδί διακομίσθηκε με ιδιωτικό σκάφος, το οποίο «έδεσε» στο λιμάνι στις 00:20 τη νύχτα και αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο», όπου νοσηλεύεται.

Οι γιατροί συνιστούν επαγρύπνηση και άμεση ιατρική αξιολόγηση σε περιπτώσεις συμπτωμάτων που ενδέχεται να σχετίζονται με στρεπτόκοκκο.

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία είναι καθοριστικές για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών.

TAGS: στρεπτόκοκκος παιδί νοσοκομείο Βόλος
